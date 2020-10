"Komoly aggodalmának" adott hangot a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) vezetésével kapcsolatosan Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke, aki szerint veszélybe kerülhet a sportág jelenléte a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon.

A NOB irányítója a végrehajtó bizottság szerdai ülését követő virtuális sajtótájékoztatón beszélt erről újságíróknak.



"Az IWF irányításával kapcsolatban komoly aggodalmaink vannak, ahogyan a nemzetközi szövetség alapszabályának reformját illetően is, mivel itt nincs előrelépés, és gondot okoz a független tanácsadás elfogadásának hiánya is" - fogalmazott Bach, hozzátéve, hogy mindenképpen meg kell erősíteni a sportolók képviseletét az IWF-en belül.



A NOB-elnök elmondta, hogy aggályaikat megosztják az IWF-fel, egyúttal tájékoztatást adnak arról, hogy felülvizsgálják az olimpia programját és a 2024-es párizsi játékok kvótahelyeit.



"A NOB fenntartja a jogot további intézkedések megtételére, amelyek többek között a súlyemelés helyét érintik a Párizs 2024 programban" - jelentette ki Bach.



Ez év januárjától az amerikai alelnök, Ursula Papandrea látja el az IWF ideiglenes elnökének tisztét, miután Aján Tamás - a Richard McLaren kanadai jogászprofesszor vezette vizsgálatok alapján megfogalmazott súlyos korrupciós vádak nyomán - lemondott 2000 óta viselt elnöki pozíciójáról.



Thomas Bach ugyanakkor dicsérte a nemzetközi szövetségnek a tiszta súlyemelés érdekében hozott intézkedéseit, és azt mondta: az IWF előrelépett a dopping elleni tevékenységben.



Az IWF 2021 márciusára tervezi kongresszusát, amelyen teljes tisztújítás lehet, mivel elnököt, főtitkárt és új elnökséget is választanak.

Borítókép: Ian MacNicol/Getty Images