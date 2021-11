A Póta Georgina, Madarász Dóra duó kikapott a női párosok nyolcaddöntőjében, ezzel elfogytak a magyarok a houstoni egyéni asztalitenisz-világbajnokságon.

A frissen alakult kettős szerdán egy remek, 3-0-s győzelemmel mutatkozott be, majd csütörtökön az ötödik helyen kiemelt svéd Linda Bergström és Christina Källberg párost is elbúcsúztatta óriási csatában. Pénteken a tizedikként rangsorolt indiai Manika Batra és Archana Girish Kamath volt az ellenfél.



Az ázsiaiak kezdtek jobban, simán nyerték az első szettet, a második azonban már szorosabb csatát hozott, igaz, végül ebben is ők bizonyultak jobbnak. A harmadik játszmában végig a magyarok vezettek, s 10-6-nál értékesítették is a szettlabdát, de a szépítést nem követte az előző napihoz hasonló újabb bravúr, amikor 1-2-es szettállás után sikerült fordítaniuk.



Az indiaiak a negyedik, egyben utolsó felvonásban végig irányítottak, s végül egy szerencsés labdával, egy csuszával megszerezték a győzelmet, így készülhetnek a negyeddöntőre.

Pótáék kiesésével nincs már magyar versenyben Houstonban. A vb hétfőig tart, a döntőket vasárnap, illetve a zárónapon rendezik.



Eredmény (a nemzetközi szövetség honlapja alapján):

női páros, nyolcaddöntő:

Manika Batra, Archana Girish Kamath (indiai)-Póta Georgina, Madarász Dóra 3-1 (4, 9, -6, 7)

Borítókép: Facebook.com/ Magyar Asztalitenisz Szövetség