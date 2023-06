Csáki Hanna vereséget szenvedett a tekvondósok 46 kilogrammos súlycsoportjában a krakkói központú Európa Játékokon.



A még csak 16 éves magyar versenyző nagyon erős ellenfelet kapott a nyolcaddöntőben, ugyanis a tavaly és idén világbajnoki aranyérmes, 2021-ben és 2022-ben Európa-bajnok Lena Stojkoviccsal kellett megküzdenie. Csáki az első meccset vívta a sportág Krynica-Zdrojban, Krakkótól 140 kilométerre pénteken megkezdődött küzdelemsorozatában, és a papírformának megfelelően vereséget szenvedett.



Az első helyen kiemelt, jóval esélyesebb szerb ellenfele simán nyert két menetet: az elsőben testre bevitt pontos rúgásokkal 10-0-ra alakult az eredmény, a másodikban viszont a magyar tekvondósnak is volt pontot érő rúgása és ütése is, így ez a szakasz 16-6-tal zárult. Amennyiben Stojkovic eljut a döntőig, Csáki Hanna a vigaszágra kerül.



Késő délelőtt még Salim Sharif Gergely mérkőzik a nyolcaddöntőben a moldovai Serghei Uscovval az 58 kilósok között.



Öccse, a tokiói olimpián ötödik, világ- és Európa-bajnok Salim Omar Gergely is szerepelt volna a pénteki programban az 54 kilósok között, de végül nem indult. A Magyar Olimpiai Bizottság tájékoztatása szerint a mérlegelésnél nem tudta hozni a súlyát.