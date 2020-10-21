Kifakadt a világbajnok: "A testépítő versenyek olyanok, mint a kutyakiállítások!"
Az orosz testépítő világbajnok, Alina Malykhina lenyűgöző karriert futott be, mégis úgy döntött, hogy örökre felhagy a versenyszerű sportolással. Nem rég őszintén beszélt döntésének hátteréről.
Az „orosz Barbie” néven ismert fitneszmodell bevallotta, hogy a 2018-as testépítő- és fitnesz-világbajnokság megnyerése után elvesztette a motivációját, és mély depresszióban volt. Malykhina elárulta, hogy már nem látta értelmét a versenyzésnek miután mindent megnyert és mindent elért, amiről korábban csak álmodott.
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Не предательство себя. Откровение. Часть 1. Жизнь из энергии достигаторства и доказательства у меня началась задолго до качалки и фитнес бикини. Уже в 4 года я мыслила примерно так: 'чтобы быть ценной, чтобы быть ОЦЕННЕННОЙ по достоинству, чтобы ЗАСЛУЖИВАТЬ похвалу, чтобы получать ОДОБРЕНИЕ, надо пахать, и обязательно свою ценность ДОКАЗЫВАТЬ, соревнуясь', всё началось с художественной гимнастики. Дальше был путь длинною в жизнь, закаляющий меня на каждом шагу, и я очень ценю и благодарю каждый свой шаг на этом пути, он безусловно взрастил во мне мощный несгибаемый стержень, который я осознаю, и знаю, что он во мне навсегда. Это были невероятные аскезы, которые я с достоинством выдерживала, это реально многое дало, и я стала той, кто я есть, благодаря этим опытам. Я стала очень сильной. Но во всём важна мера, баланс. Качалка и бикини совершенно логично вошли в мою жизнь, как продолжение гимнастики, ибо возраст гимнастический закончился, а психические перекосы никуда не делись. Достигать и доказывать, достигать и доказывать. Что, кому, ради чего? Неясно, но надо, ибо только в этом есть смысл. И вот случается заветное чемпионство мира, эйфория, свершение мечты, и как побочка - пик расцвета моего эго - 'Лучшая в мире, объективно лучшая, достигла, доказала, вы в меня не верили, а я всё смогла, сама, оцените и признайте'. Оценили, признали. А что дальше? А дальше глубочайшая яма и потеря смысла жизни, ибо достигать более оказалось нечего, а жить иначе - не то, что не научена, я была просто в отказе осознавать реальность за пределами зала и жизни сурка (зал-еда-позинг-сон), я была в жёстком отрицании того, что можно жить вне концепции подготовки и выступлений. Мне казалось, что единственное, на что я способна, и в чём я хороша - это пахать и выступать. Без этого я была просто потеряна, и убедила себя в необходимости продолжать Продолжать? Photo : @sashagim28 Make up & hair : @gorevaevgeniya
"Miután megszereztem a hőn áhított világbajnoki címet, elöntött a boldogság és az eufória. Valóra vált az álmom. Az járt a fejemben, hogy „Én vagyok a világ legjobbja, megcsináltam, bebizonyítottam mindenkinek, aki nem hitt bennem.” Az eredményemet elismerték, de mi történt utána? Semmi. Egyszerűen csak egy vesztesnek éreztem magam, mert semmi mást nem tudtam elérni az életben." – fakadt ki őszintén a világbajnok.
Az orosz sportoló elárulta, hogy elvesztette a sport iránti szenvedélyét, miután azt tapasztalta, hogy a testépítő versenyek olyanok, mint a „kutyakiállítások”, ahol a versenyzőket a fizikai tökéletességük alapján ítélik meg.
"Emlékszem az Európa-bajnokságon voltam, és épp a színpadon álltam, amikor ráeszméltem, hogy nekem nem itt van a helyem. Mi a fene folyik? Hirtelen átfutott az agyamon, hogy miért néznek rám úgy és ítélkeznek rólam úgy, mintha egy kutyakiállításon lennénk? Miért hasonlítanak engem más nőkhöz? Miért kellene megfelelnem valamilyen szabványnak? Ez hülyeség! Egyszerűen csak ki akartam szállni, levenni a műszempillákat és lemosni a sminkemet."
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Совершенно необходимо, чтобы вы понимали свое тело и не стеснялись того, что оно делает, и какие у него потребности. Что вы сами делаете со своим телом — еще одна отдельная история. Физическое тело совершенно. Будьте щедры к своему физическому телу, к его грации. Если вам становится неловко, когда мы высказываем подобные мысли, посмотрите, насколько вы действительно любите себя, и откуда происходит чувство неприятия и стыда за свое физическое тело. Само по себе физическое тело ни в чем не виновато. Современная концепция «совершенного» женского тела — тела типа куклы Барби — лишь добавляет ненависти к и без того негативному восприятию женщинами своего тела, если оно точно не соответствует искусственно навязываемым пропорциям. Таким образом, значительно снижается возможность свободного волеизъявления. (Think about it). Человеческое тело может обладать огромным разнообразием форм и размеров, выражается посредством множества характеристик. И оно всегда прекрасно. Наблюдая за разнообразием лиц, вы можете понять, насколько важно разнообразие для данной планеты. Если бы создатель хотел вас видеть в качестве однотипных моделей, то существовало бы строго ограниченное число лиц, которые являлись бы своеобразными «штампами». Один из самых важных ключей, который мы вам можем дать, заключается в следующем: любите себя, чтите то средство передвижения по планете, в котором вы обитаете, и поступайте так, будто вы бесценны. Ведите себя, будто вам неслыханно повезло и вы выиграли тело, как главный приз в лотерее. Любите Землю, чтите и уважайте ее. Ведь именно на ней вы разыгрываете свои сложные драмы. Любите себя и Землю, паря во Вселенной, и ваш полет будет легким и радостным. ©️ БАРБАРА МАРСИНИАК «ЗЕМЛЯ. ПЛЕЯДСКИЕ КЛЮЧИ К ЖИВОЙ БИБЛИОТЕКЕ». PS: для меня эти снимки значат очень многое. Это про непредательство себя. Благодарю за них двоих людей, за которых благодарна этой жизни, что мы знакомы, и так круто творим вместе @riabukhin.ph @sfotau
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Самое прекрасное , что может сделать женщина для этого мира - научиться доверять ему. Слепо падать в доверие. Словно стоя спиной к обрыву, раскинуть руки, и отклониться назад. Варианта два: либо ощутишь, что камнем падаешь на землю, либо ощутишь полёт. Сначала может быть навязчивое ощущение, что все идёт прахом, и это нормально, это проверка Но стоит отбросить страхи, обиды, недовольства и, что важно, какие-либо ожидания, тотчас ты расправишь крылья, которые у тебя были всегда В этом свободном полёте ты постигнешь величайшее из женских искусств, искусство сдаться. На это сложно решиться, это про доверие, и идти в него нужно осознанно, но оно того стоит, там и начинается всё самое интересное, именно там всё то, что для тебя))) Можно сколько угодно петь мантры, хоть в бубен стучать, но пока тебе кажется , что хоть что-то в этом мире происходит не для твоего счастья и спокойствия, так оно и будет) Всё для тебя, ты - заказчица, ты - первоисточник всего, что тебя окружает, это же уже всем очевидно, ведь правда? В остальном, тебе поможет искусство сдаться
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Тонкая грань Между 'вижу цель - не вижу преград' и 'бьюсь головой о наглухо закрытую дверь'. В тот сезон, когда я выиграла чемпионат мира, всё вокруг меня способствовало этому, словно всё складывалось идеально для меня, а именно: именитый тренер (супер неожиданно для меня) сама предложила свою помощь в работе над позированием; моя форма идеально отзывалась на любые манипуляции; несмотря на интенсивный режим работы, тренировок, диеты, я каждый день была полна энергии и сил; у меня появлялись неожиданные источники денежных средств, что я легко оплачивала все затраты; заняв 7 место на России, я не испытывала злости, меня это взбодрило на усиленную работу; я искренне не питала никаких ожиданий касаемо результатов на мире, я просто каждый день жила в эйфории от осознания, что меня ждёт турнир моей мечты, и несмотря на слёзы от физической усталости каждый вечер, меня не покидало ощущение крыльев за спиной; воодушевленность и истинное удовольствие от всех действий, всё с любовью. В сезон (следующий, после этого ) , когда я не вошла даже в топ6 на чемпионате Европы, всё вокруг меня буквально 'кричало' мне о том, что мне туда не надо, а именно: Моя форма плохо отзывалась на манипуляции; я была эмоционально опустошена и подавлена; я рассталась со своим тренером на очень неприятной ноте; я пережила депрессию; мною движели желания 'кому-то что-то доказать, всех победить ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО; много задуренности в голове, эгоистичное и высокомерное поведение; всё без любви, но с претензией; нехватка денег на все свои 'хочу', злость от этого; истощённое физ и эмоц состояние, ощущения недовольства и несправедливости от 3 места на России; невероятно завышенная важность того, что 'я должна победить'. Итог: стоя на сцене чемпионата мира, я была в самом возвышенном своём душевном и эмоциональном состоянии, я была настолько счастлива и рада там быть, что словами этого не описать, это было для меня прям чудом. Стоя на сцене чемпионата Европы в ужасном физ.стостоянии (я сильно заболела накануне), у меня была одна лишь мысль 'что я тут вообще делаю, зачем я здесь, для чего были эти пол года мучений себя самой, скорее бы отсюда уйти' (продолжение в карусели)
Malykhina hozzátette, már több mint hét hónapja nem járt edzőteremben, és boldog, hogy nem kell szigorú szabályok és beosztások szerint élnie az életét.
Forrás: rt.com
Kép: Instagram / alina__malykhina
Címkék: testépítés, fitness, világbajnok, oroszország, fitneszmodell, alina-malykhina, visszavonulás