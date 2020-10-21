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Не предательство себя. Откровение. Часть 1. Жизнь из энергии достигаторства и доказательства у меня началась задолго до качалки и фитнес бикини. Уже в 4 года я мыслила примерно так: 'чтобы быть ценной, чтобы быть ОЦЕННЕННОЙ по достоинству, чтобы ЗАСЛУЖИВАТЬ похвалу, чтобы получать ОДОБРЕНИЕ, надо пахать, и обязательно свою ценность ДОКАЗЫВАТЬ, соревнуясь', всё началось с художественной гимнастики. Дальше был путь длинною в жизнь, закаляющий меня на каждом шагу, и я очень ценю и благодарю каждый свой шаг на этом пути, он безусловно взрастил во мне мощный несгибаемый стержень, который я осознаю, и знаю, что он во мне навсегда. Это были невероятные аскезы, которые я с достоинством выдерживала, это реально многое дало, и я стала той, кто я есть, благодаря этим опытам. Я стала очень сильной. Но во всём важна мера, баланс. Качалка и бикини совершенно логично вошли в мою жизнь, как продолжение гимнастики, ибо возраст гимнастический закончился, а психические перекосы никуда не делись. Достигать и доказывать, достигать и доказывать. Что, кому, ради чего? Неясно, но надо, ибо только в этом есть смысл. И вот случается заветное чемпионство мира, эйфория, свершение мечты, и как побочка - пик расцвета моего эго - 'Лучшая в мире, объективно лучшая, достигла, доказала, вы в меня не верили, а я всё смогла, сама, оцените и признайте'. Оценили, признали. А что дальше? А дальше глубочайшая яма и потеря смысла жизни, ибо достигать более оказалось нечего, а жить иначе - не то, что не научена, я была просто в отказе осознавать реальность за пределами зала и жизни сурка (зал-еда-позинг-сон), я была в жёстком отрицании того, что можно жить вне концепции подготовки и выступлений. Мне казалось, что единственное, на что я способна, и в чём я хороша - это пахать и выступать. Без этого я была просто потеряна, и убедила себя в необходимости продолжать Продолжать? Photo : @sashagim28 Make up & hair : @gorevaevgeniya