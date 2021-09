Korok Fatima ismét világbajnoki címet szerzett az Aida szabadtüdős mélymerülő versenyén.



A magyar szabadtüdős mélymerülő útja nem volt egyszerű az újabb sikerig. A koronavírus miatt a 2020-as szezonja csak úgy, mint sok sportolónak neki is csonkára sikerült. A mindig eltökélt lányt azonban ez nem tudta megállítani, 2021-ben új célokkal vágott neki az évnek. Szeretett volna újabb egyéni csúcsot úszni és megvédeni világbajnoki címét. A felkészülése nem volt teljesen zökkenőmentes, ráadásul a véghajrában kisebb sérülések is hátráltatták.

Néhány héttel a megmérettetés előtt egy ideg csípődött be a nyaki csigolyáinál, emiatt néhány napos kényszerpihenőt kellett beiktatnia.

A pár nap kihagyás szinte meg sem látszott rajta, utolsó felkészülési versenyén 88 méterig jutott, amivel újabb magyar csúcsot állított fel. Amikor már csak az utolsó simítások voltak hátra, azonban újabb fordulat következett.

A világbajnokság helyszínén történő egyik gyakorló merülése során a felszínre érkezésekor fejjel nekiütközött egy fém létrának.