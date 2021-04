Kasza Róbert ezüstérmet nyert az öttusázók első szófiai világkupa-versenyén, ezzel értékes pontokat szerzett az olimpiai kvalifikációs rangsorban, akárcsak a tizedik Marosi Ádám.

Kasza a 200 méteres úszás után még csak a 36 fős döntős mezőny középső harmadában állt, de remekül vívott, 24 ellenfelét legyőzte és csak 11-től kapott ki, ráadásul két bónuszpontot is szerzett, ezzel két szám után második volt. Ugyanezt a pozícióját a 293 pontos lovaglásával, majd a változatos kombinált számban is megőrizte. A lövészetekkel megszakított 3200 méteres futásnak a fehérorosz Ilja Palazskov mögött másodikként vágott neki, de a táv nagy részében inkább a pár másodperccel mögötte rajtoló brit Thomas Toolisszal, illetve a dél-koreai Dzsun Vung Tével küzdött nagyot. Gyakorlatilag együtt futottak végig, hasonlóan is lőttek, az utolsó körben azonban a brit lemaradt, a dél-koreai - magyar kettős pedig a hajrához közeledve utolérte Palazskovot, végül Kasza két méterrel Dzsun mögött ért célba.



"A budapesti világkupa után nagyon összetörtem, 18 éve nem fordult elő velem, hogy nem jutottam döntőbe - utalt arra az MTI-nek az eredményhirdetés után nyilatkozva Kasza, hogy két hete, hazai környezetben lemaradt a fináléról. - Mivel a lovasedzőm mindig azt mondja, hogy a lovat előre kell igazítani, én is előre igazítottam magam" - tette hozzá, kiemelve, hogy a mostani eredmény kellett és nagyon jót tett az önbizalmának.



"Nagyon egyben volt a nap, csak az úszásommal nem voltam teljesen elégedett, szétcsúszott a technikám, de hát nem lehet minden tökéletes. A futásom is jó volt, a vívásban és a lövészetben nagyon tudtam koncentrálni, amire sokat készültem fejben. Összességében bőven elégedett vagyok, jó lenne, ha így tudnám folytatni. Még két jó versenyt kell csinálnom, hogy meglegyen az olimpiai kvóta." - mondta.





A KSI versenyzője a jövő heti szófiai világkupán is indul.



Marosi jobban úszott, de vívásban és lovaglásban kicsivel elmaradt válogatottbeli társától, bár a 21 győzelem a pástokon jó eredménynek számított. A kombinált versenyt hatodikként kezdte, végül négy helyet visszacsúszott. A londoni játékok bronzérmese tavaly februárban megnyerte a kairói vk-t, így ő jól áll az olimpiai kvalifikációs rangsorban.



A döntő harmadik magyarja, Kardos Bence remek úszás és gyenge vívás után fokozatosan zárkózott fel, végül erős kombinált számmal 14. lett.



"Ezzel az ezüstéremmel Kasza Robi is bejelentkezett az olimpiai kvótáért. Persze még szüksége van pontokra, de nagy lépést tett előre" - mondta az MTI-nek Martinek János, a férfiak szövetségi kapitánya, majd hozzátette, hogy a mostani teljesítményével Kasza a budapesti vk-kudarc után az önbizalmát is visszaszerezte, és bebizonyította, hogy a legjobbak között van a helye.



"Marosi Ádám célja az volt, hogy megerősítse pozícióját, ami a tizedik hellyel sikerült. A világkupa-pontversenyben az élen maradt, méghozzá úgy, hogy növelte pontjainak számát, és az olimpiai ranglistán előre lépett" - tette hozzá a kapitány, majd megjegyezte, hogy Marosi hazautazik, készül a négy hét múlva esedékes székesfehérvári vk-döntőre.



"A világkupa-döntő az idősebb versenyzőknek jobban fekszik, mivel selejtező nélkül rendezik, csak egyszer kell jól teljesíteni, és másfélszeres szorzóval számít a kvalifikációba, ezért készül rá különösen Kasza és Marosi" - tekintett előre a kapitány.

Eredmények:



férfi döntő:

1. Dzsun Vung Te (dél-koreai) 1457 pont

2. Kasza Róbert 1455 (úszás: 2:08.01 perc/294 pont, vívás: 24 győzelem/11 vereség/246 pont, lovaglás: 293 pont, lövészet-futás: 11:18.50 perc/622 pont)

3. Ilja Palazskov (fehérorosz) 1451

...10. Marosi Ádám 1432 (2:05.09/300, 21/14/227, 285, 11:20.10/620)

...14. Kardos Bence 1421 (2:02.45/306, 12/23/172, 300, 10:57.00/643)



Március végén Budapesten indult újra a vk-sorozat, amely bő egy éve a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt. A magyarországi verseny után most, illetve a jövő héten két bulgáriai vk-t rendeznek, és a sorozat a székesfehérvári döntővel zárul május 13. és 16. között. A világkupákon szerzett pontok beleszámítanak az olimpiai kvalifikációs rangsorba.



A magyarok közül eddig Kovács Sarolta és Demeter Bence szerzett közvetlen kvótát a tavalyról idénre halasztott tokiói játékokra.

Képek: Fecebook.com/MagyarÖttusaSzövetség