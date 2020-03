Elsősorban az aktuális állapot felmérésére kínál jó lehetőséget az öttusázók országos bajnoksága, amelyre az olimpia miatt a szokásosnál jóval korábban, ezen a héten pénteken és szombaton kerül sor Budapesten.

A keddi sajtótájékoztatón Gallai István, a magyar szövetség főtitkára elmondta, úgy készülnek, hogy a koronavírus magyarországi megjelenése ellenére meg tudják rendezni a 74. ob-t.



"Éppen csak elkezdődött a szezon, amelyben még kvótát lehet szerezni az olimpiára, ezért is kulcsfontosságú ez a verseny. Kapcsolatban állunk az Emmi sportállamtitkárságával, várjuk az ajánlásokat, utasításokat, ezeknek meg fogunk felelni. A nemzetközi szövetséggel (UIPM) is levelezünk, óráról órára változik a helyzet, ha valamilyen döntés lesz, gyorsan fogunk reagálni. Nem tehetünk mást, mindenben segítenünk kell, hogy ezt a vírust vissza lehessen szorítani" - utalt a további, külföldi versenyekre is.



Egyúttal kitért rá, hogy a március végi, április eleji, két szófiai világkupa törléséről, halasztásáról, áthelyezéséről egyelőre nincs szó, az ugyanakkor már eldőlt, hogy a vk-sorozat döntőjét nem Szöulban rendezik meg.



"Kaptunk megkeresést az UIPM-től. A hazai világkupa után a rendelkezésre álló eszközökkel mi szívesen megrendeznénk a döntőt, de ez nem rajtunk múlik" - tette hozzá.



Kármán Sándor versenyigazgató a Nu Skin országos bajnoksággal kapcsolatban közölte: egyelőre nem kell azt mondaniuk, hogy zárt kapus lenne az esemény, így mindenkit szeretettel várnak. A nevezési határidő nem járt le, de azt már jelezte, hogy a férfiaknál lesz két spanyol és egy mexikói, a nőknél pedig két mexikói induló is.



Martinek János, a férfiak szövetségi kapitánya elmondta, hogy a mezőny majdnem teljes, az egyedüli hiányzó Marosi Ádám, aki azután, hogy győzött a kairói világkupán, megbetegedett és még csak most kezdi újra az edzéseket.



"Az ob fontos állomás a felkészülésben a szófiai világkupák előtt, a junioroknak meg válogató" - emelte ki.



Kállai Ákos, a nők szövetségi kapitánya arról számolt be, hogy a válogatott alapemberei, Kovács Sarolta, Földházi Zsófia és Alekszejev Tamara a jelen állás szerint indulnak, akárcsak Guzi Blanka és Gulyás Michelle, akiket még az olimpiai kvótára esélyesek közé sorolt. Mint mondta, a második vonalból viszont többen hiányoznak majd betegség, illetve sérülés miatt.



Ő is megemlítette, hogy a juniorok számára az ob válogatóverseny, a felnőtteknek pedig erőfelmérő, tájékoztató jellegű. Külön kiemelte a már kvótával rendelkező Kovács Saroltát, aki decemberi fáradásos csonttörése után most tér vissza.



"Ez az első olyan verseny, amelyen megmutathatja magát, de most még nem kell tőle nagy eredményt várni" - vélekedett.



Az MTI kérdésére kitért rá, egyelőre úgy készülnek, hogy a következő világkupákat megtartják, és B tervvel csak akkor foglalkoznak, ha változik a helyzet.

A szintén kvótás Demeter Bence, aki korábban két bokaműtéten esett át és a tavalyi, budapesti világbajnokság után sem volt teljesen rendben, emlékeztetett rá, hogy mostanáig kisebb versenyeken indult, de azokon jó visszajelzéseket kapott.



"Alig várom már, hogy az ob-n rajthoz álljak. Eddig többször voltam második, remélem, ezúttal a dobogó legfelső fokára is fel tudok állni" - mondta.

Pénteken a nők, szombaton a férfiak viadalát rendezik meg a Gerevich Aladár Nemzeti Sportcsarnokban, a mellette lévő KSI-uszodában, a Nemzeti Lovardában és a BOK Csarnokban.

Borítókép: Facebook/Magyar Öttusa Szövetség