Ádámfi Attila, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) szeptember végéig hivatalban volt főigazgatója szerint nagyon meglepő, hogy egy jogász professzor nevét adja olyan dokumentumhoz, amely több valótlan állítást és ténybeli hibát tartalmaz.

Ezzel azt a jelentést minősítette az MTI-nek nyilatkozó sportdiplomata, amelyet a nemzetközi hírű kanadai jogász, Richard McLaren készített csapatával, a júniusban közzétett dokumentumban súlyos korrupcióval vádolva Aján Tamást, az IWF tavasszal lemondott elnökét, egyszersmind "súlyosan gyanúsító célzásokat téve" Ádámfi Attilára.



A volt főigazgató az után adott interjút pénteken az MTI-nek, hogy tájékoztatta álláspontjáról az IWF elnökségét.



"Sok okból nagy meglepetéssel olvastam McLaren "független" jelentését, és most - hogy már nem állok az IWF alkalmazásában - szabadon nyilváníthatom ki véleményemet, tényekre, dokumentumokra alapozva" - jelentette ki Ádámfi, aki szerint a jelentés gyenge minőségét már az az apróság is jellemzi, hogy a "teljes nevemet egyszer sem tudták helyesen leírni".



"Mennyire volt komoly a nyomozás, ha azt sem tudta pontosan megállapítani, hogy a vizsgált személy mikor kezdte meg funkcióját és mi a végzettsége?" - tette fel a kérdést.



"Mivel főigazgatóként operatív módon nem vettem részt pénzügyi és doppingellenes tevékenységekben, a választási csalással-vesztegetéssel kapcsolatos állításokra reagáltam. Először is kijelentem, hogy - a jelentés "sejtetésével" ellentétben - soha nem vettem részt korrupcióban, soha nem fizettem vesztegetési pénzt egyetlen szavazatért sem, és nem volt bizonyítékom arra, hogy bárki más ilyen cselekményt követett volna el. Ezért arra szólítok fel bárkit, aki ennek az ellenkezőjét állítja, álljon elő konkrét bizonyítékkal" - szögezte le Ádámfi Attila. Hozzátette: a jelentés sem konkrét vádat, sem bizonyítékot nem tartalmaz ellene, a dokumentumban sejtetéseket, feltételezéseket talált tények és bizonyítékok nélkül, gyakran használnak olyan szavakat, mint a "lehet, lehetséges, úgy látszik, esetleg, potenciálisan".



Ádámfi Attila dokumentumhamisítást is felrótt McLarenéknek.



"A jelentés bemutatja egy levelezésemet, mely a választási korrupciót lenne hivatott alátámasztani. Ebbe a levelezésbe azonban a vizsgálatot végzők szándékosan beillesztettek olyan szöveget, melyet az eredeti levél nem tartalmaz. Ezáltal a jelentés meghamisítja a hivatkozott e-mailt annak érdekében, hogy a helyzetet a kreált politikai forgatókönyv szerint igyekezzen bemutatni" - fogalmazott Ádámfi.



Egy másik példája szerint a jelentés tényként közli, hogy az IWF ázsiai és óceániai tagszövetségei miként szavaztak - egy titkos szavazáson.

"Ezt csak akkor lehetne tényként állítani, ha a nyomozó rendelkezne az összes tagszövetség jogi nyilatkozatával, különben vagy hazudik, vagy legalább is blöfföl - ezek egyike sem elfogadható egy "független jogi professzor" részéről" - hangsúlyozta.



A volt főigazgató, aki Aján Tamás veje, az MTI-nek nyilatkozva leszögezte: "Az egyetlen bűnöm, hogy 20 évvel ezelőtt feleségül vettem egy hölgyet, aki a volt elnök lánya, ami miatt még ma is büszke és boldog vagyok. Egyébként ez a tény nyilvánosan ismert volt, és 19 és fél évig nem okozott problémát."



Ádámfi Attila összegzésében egyértelműnek mondta, hogy a McLaren-jelentés elfogult, szubjektív, sok pontatlansága, a tények és bizonyítékok mellőzése miatt hitelessége megkérdőjelezhető.



"Ha az érdeke úgy kívánja, bizonyítékot próbál gyártani, ráadásul McLaren úr soha nem látott magas összegért nem teljesítette szerződéses kötelezettségét. A szükséges jogi lépéseket megtettük McLaren úr felé, hogy a McLaren-jelentés a valóságnak megfelelő legyen" - mondta Ádámfi Attila, aki 25 év után, közös megegyezéssel távozott az IWF-ből, amelyben 2001-ben kezdett dolgozni versenyigazgatóként, majd 2014-től főigazgatóként irányította a szövetség működését.

Távozásakor az akkori ideiglenes elnök, az időközben megbuktatott amerikai Ursula Papandrea megköszönte negyedszázados áldozatos tevékenységét, méltatva kulcsszerepét abban a több éves munkában, mely a sportág olimpiai jövőjét biztosította 2019-ben.



A jelenlegi helyzetben, amelyet jól jellemez, hogy rövid időn belül már a harmadik ideiglenes elnöke van az IWF-nek, újfent kérdésessé vált a súlyemelés olimpiai jövője. A Nemzetközi Olimpiai Bizottság több ízben is aggodalmát fejezte ki, és már az is felmerült, hogy a sportág kikerül a 2024-es párizsi játékok programjából.



"Nagyon rossz kívülről látni, hogy mi történik a sportágban és - bár tenni már nem - csak bízni tudok abban, hogy a közelmúlt eseményei nem fogják a súlyemelést is az ökölvívás sorsára juttatni. Azonban tisztában kell azzal lennünk, hogy az egész olimpiai mozgalomra a csökkentés, optimalizálás a jellemző, amit a többi sportág mellett a súlyemelés sem kerülhet el. Véleményem szerint mind sportolói kvótában, mind éremszámban csökkentésre lehet számítani, de bízom benne, hogy a sportág ismét felülkerekedik a problémákon és 2024-ben, Párizsban is teltházas csarnokban szurkolhatunk az olimpiai sportolóknak, köztük fiatal magyar tehetségeknek" - mondta Ádámfi Attila.



Az IWF-től április 15-én távozott Aján Tamás, aki ellen korrupciós vádak miatt indult vizsgálat. A 81 éves magyar sportdiplomata 24 évig főtitkára, 2000-től pedig elnöke volt az IWF-nek.



A McLaren-jelentés szerint Aján Tamás "a félelem kultúrájával" irányította az IWF-et, többek között 40 pozitív doppingtesztet titkolt el vagy hozott nyilvánosságra késleltetve olyan sportolókhoz köthetően, akik érmesként végeztek világversenyen vagy más viadalon, és 10,4 millió dollárral (3,1 milliárd forinttal) nem tud elszámolni.

Borítókép: MOB/Szalmás Péter