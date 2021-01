Bár a koronavírus-járvány miatt több hazai és nemzetközi mérkőzés, verseny és torna elmaradt, szerencsére az FTC sportolói idén is több magyar és világraszóló sikereket arattak. Labdarúgócsapatuk megnyerte a 31. bajnoki címét, majd 25 év bejutott a Bajnokok Ligája-csoportkörébe, hokisaik elhódították a Magyar Kupát, a Liu testvérek taroltak a debreceni rövidpályás gyorskorcsolya Európa-bajnokságon.

Nem volt egyszerű feladata a Fradi stábjának, hiszen a számos diadalból ezúttal nehéz is volt összeállítani tíz plusz egy emlékezetes pillanatot, most azonban szurkolóikon a sor, hogy kiválasszák a számukra legkedvesebb fradista győzelmet! A drukkerek ITT voksolhatnak egészen január 12-ig. A szavazás során a szurkolóknak több kedvenc pillanat kiválasztására is lehetőségük van.

Íme a jelöltek:

1. A Férfi jégkorongcsapat Magyar Kupa-győzelme

Január 19-én magyar bajnok és Erste Liga-címvédő férfi jégkorongcsapat hosszú idő után szállt ismét jó esélyekkel harcba a Magyar Kupáért, amelyet legutóbb az 1994/95-ös idényben emelhettek a magasba. Miután a MAC-ot legyőzték az elődöntőben, 20 év után ismét kivívták a jogot, hogy ott legyenek a sorozat fináléjában, ahol a címvédő Hydro Fehérvár AV19 volt az ellenfél. A döntőben káprázatos játékkal 6-3-ra nyertek az osztrák ligában edződött fehérváriak ellen.



FM | Éld át újra hokisaink történelmi Magyar Kupa-győzelmének pillanatait! | 2020.01.22. FM | Éld át újra hokisaink történelmi Magyar Kupa-győzelmének pillanatait! | 2020.01.22.A Ferencváros férfi jégkorongcsapata ismét valóságos hokicsodát hajto...

2. A Liu testvérek négy Európa-bajnoki címet nyertek

A klub és a magyar sport történetében örökké emlékezetes lesz 2020 januárjának utolsó hétvégéje. A Ferencváros két rövidpályás gyorskorcsolyázója, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang összesen négy Európa-bajnoki címet nyert a debreceni kontinensviadalon.

FM | Liu Shaolin az Eb-arany után: „Kicsit dühös voltam, de csak békén kell hagyni | 2020. 01. 25. Liu Shaoang 1500 méteren arany-, 500 méteren ezüstérmes lett, míg bátyja, Liu Shaolin Sándor megnyerte az 500 métert a Debrecenben zajló rövidpályás gyorskor...

3. A labdarúgócsapat megnyerte 31. bajnoki címét

Június 27-én a Mezőkövesd ellen játszotta utolsó bajnoki mérkőzését az FTC férfi labdarúgócsapata a 2019/20-as szezonban. A zöld-fehérek 1-0-ra nyertek, így toronymagasan, 13 pontos előnnyel 31. alkalommal hódították el a magyar bajnoki trófeát.

FM | Testközelből a bajnokcsapat ünneplése | 2020.06.27. Iratkozz fel csatornánkra, hogy ne maradj le a FradiMédia egyetlen videójáról sem: https://www.youtube.com/c/fradimedia--------------------------------------...

4. Leandro odaadta az aranyérmét Szécsi Gergőnek

A bajnoki cím ünneplése közben egy megható jelenet is történt. Mivel a csapat kapusa, Szécsi Gergő az NB I-ben nem lépett pályára, ezért első körben nem jutott számára az MLSZ-től kapott érmekből, ez azonban nem kerülte el a klasszis védő, Leandro de Almeida figyelmét.

„Sigivel éppen megragadtuk a serleget és elindultunk vissza a stadionba, amikor egyszer csak Leo odalépett hozzám azzal, hogy szeretné nekem adni az aranyérmét, mert szerinte én is megérdemlem és sokat tettem a csapatért. Meglepődni sem volt időm, máris a nyakamba akasztotta azt” - mondta Szécsi Gergő.

Leandro megható gesztusával az év végén az Igazi Zöld-fehér Hős kategóriában kiérdemelte Fradi Fair Play Díjat.



FM | Bejelentés: íme, a Fradi Fair Play Díj 2020-as győztesei | 2020. 11. 24. Iratkozz fel csatornánkra, hogy ne maradj le a FradiMédia egyetlen videójáról sem: https://www.youtube.com/c/fradimedia--------------------------------------...

5. Elkészült „A szenvedélyek csapata” dokumentumfilm

A Ferencváros labdarúgócsapata 25 évvel ezelőtt történelmi tettet hajtott végre: bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Magyar csapatnak addig és azóta sem sikerült Európa legjobb 16 klubja közé verekednie magát a BL-ben.

A 25. évforduló emlékére a FradiMédia háromrészes dokumentumfilmet készített, amelyet a FRADIBL25-ös eseményen pedig egyben is levetített szurkolóinknak. Az alkotást az végén a Lift-Off Global Network szervezésében megrendezett nemzetközi online filmfesztiválra is beválogatották. „A szenvedélyek csapata” című dokumentumfilmre ITT lehet szavazni.

FM | A szenvedélyek csapata - a teljes film | 2020. 09. 14. I. fejezet: Változások kora (The time of change)II. fejezet: Egy másik világ (Another world)III. fejezet: Elveszve (Lost)IV. fejezet: Ha vér kell, hogy folyj...

6. A csapat rátört Sergei Rebrovra a sajtótájékoztatón

Szeptember 29-e sokáig emlékezetes lesz a ferencvárosi labdarúgás történetében, ugyanis ezen a napon a Molde elleni gól nélküli döntetlennel a csapat 25 év után bejutott a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Vezetőedzőjük, Sergei Rebrov sajtótájékoztatója sem maradt esemény nélkül, ugyanis néhány játékos pezsgővel ünnepelve rátört az éppen értékelő mesterre.

7. Rebrov kiment a szurkolókhoz ünnepelni a BL-siker után

A sajtótájékoztató után pedig kezdődhetett az önfeled ünneplés a szurkolókkal is. A vezetőedző is kiment a stadionon kívül, a csapatot óriási lendülettel biztató szurkolók elé, hogy megköszönje a fantasztikus drukkolást.

8. Győzelem Esbjergben fiatalokkal

Október 11-én az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilacsapata úgy utazott ki Dániába az Esbjerg elleni Bajnokok Ligája-csoportmeccsre, hogy a keretbe a két kapusán kívül csupán hét olyan kézilabdázót nevezhettek, akinek legalább NB I-es bajnokija van már. A cserepadon ott ült a még csak NB I/B-s meccseken játszó Ballai Borbála, Bánfai Virág, Ferenczy Diána és Kovalcsik Jázmin. A csapat a nehéz helyzete ellenére szenzációsan játszott és ledolgozva négygólos hátrányát 24-21-re nyert!

Team Esbjerg 21-24 Ferencváros Összefoglaló az FTC női kézilabda csapatának Bajnokok Ligája csoportkörös mérkőzéséről.



9. Franck Boli pontot érő gólja a Dinamo Kijev ellen

A Fradi október 28-án a Groupama Arénában au ukrán Dinamo Kijev ellen játszotta első hazai BL-mérkőzését. A vendégek a szünetben már 2-0-ra is vezettek, de a hazaiak a második félidőben fantasztikusan futballozva kiegyenlítettek Tokmac Nguen és Franck Boli góljával. Utóbbi a 90. percben lőtt az ukránok kapujába, megmentve ezzel egy pontot a Ferencvárosnak.



FM | Gólszerzőink és kapusunk a Dinamo Kijev elleni BL-meccs után: Igazságos eredmény | 2020.10.29. Iratkozz fel csatornánkra, hogy ne maradj le a FradiMédia egyetlen videójáról sem: https://www.youtube.com/c/fradimedia--------------------------------------...

10. Ferencvárosi labdarúgókkal Európa-bajnok-résztvevő lett a magyar és a szlovák válogatott

November 12-én nemcsak magyar, hanem ferencvárosi szempontból is kiválóan zárultak a labdarúgó Európa-bajnoki pótselejtezők. Magyarország négy játékossal, Botka Endrével, Dibusz Dénessel, Lovrencsics Gergővel és Sigér Dáviddal a soraiban 2-1-re legyőzte Izlandot, míg Szlovákia Róbert Makkal a kezdőcsapatban ugyanilyen különbséggel nyert Észak-Írországban, így mindkét válogatott kijutott a 2021-es kontinensviadalra.

10+1. Balázs Krisztián junior Európa-bajnok lett és még két érmet nyert

Szenzációsan zárult a törökországi Mersinben megrendezett torna Európa-bajnokság. A juniorok csapatversenyében a Balázs Krisztiánnal és Kovács Mártonnal felálló magyar válogatott ezüstérmes lett. Ifjúsági olimpiai bajnokunk, Balázs Krisztián az egyéniben is villogott! Nyújtón arany-, míg az egyéni összetettben pedig bronzérmet szerzett.

FM | Hazatért az FTC Európa-bajnoka, de erre még ő sem számított! | 2020. 12. 23. A magyar férfi tornászok kiválóan szerepeltek a törökországi Mersinben megrendezett Európa-bajnokságon, ferencvárosi szempontból pedig még szebb, hogy az Eb ...

