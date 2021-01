Három magyar szakembert jelölt a hazai súlyemelő-szövetség (MSSZ) a nemzetközi szövetségbe (IWF), amely március 26-27-én Isztambulban tartja tisztújító kongresszusát.

A világszövetség edzőbizottságába kerülhet be a sokszoros világ- és Európa-bajnoki érmes, az évszázad legjobb női súlyemelője címet is kiérdemelt és az IWF Hírességek Csarnokába beválasztott Takács Mária, aki jelenleg az MSSZ főtitkára. Az IWF orvosi bizottságába pályázik Krivanek László, az európai szövetség (EWF) orvosi bizottságának tagja, míg a nemzetközi szövetség főigazgatói posztjáról tavaly októberben közös megegyezéssel távozott Ádámfi Attila az IWF főtitkári tisztére kandidál.



"Hálás vagyok a Magyar Súlyemelő Szövetség és a Magyar Olimpiai Bizottság érdemi támogatásáért. Miután több mint két évtizedig szolgáltam a súlyemelést, úgy gondolom, tapasztalataim segíthetnek abban, hogy az IWF főtitkáraként hozzájáruljak a súlyemelősport olimpiai jövőjének biztosításához, a nemzetközi szövetség fenntartható szervezetté alakításához. Szükséges kulturális változásokkal az IWF-nek tovább kell fejlődnie olyan szervezetté, amely valóban segíti és védi a tiszta sportolókat" - áll abban a sajtóközleményben, amelyet Ádámfi Attila juttatott el az MTI-hez kandidálása kapcsán.



Tavaly januárjától az amerikai alelnök, Ursula Papandrea látta el az IWF ideiglenes elnökének tisztét, miután Aján Tamás - a Richard McLaren kanadai jogászprofesszor vezette vizsgálatok alapján megfogalmazott súlyos korrupciós vádak nyomán - lemondott 2000 óta viselt elnöki pozíciójáról. Papandreát azonban az elnökség októberben leváltotta, s rövid időn belül kétszer is új ideiglenes vezetőt nevezett ki az IWF élére, a NOB nemtetszését és többször is hangoztatott aggályait kiváltva.

