Fekete László áprilisban még úgy döntött, hogy újra belevág az edzésekbe, most azonban végleg befejezte sportpályafutását.

A 62 éves sportoló a hírt maga jelentette be a Youtube-on.

Fekete László 1988-1997 között a Magyarország legerősebb embere cím birtokosa volt. 1985. augusztus 7-én állított fel először világrekordot malomkőhajításban.



A videóban Fekete elárulta, hogy nem a fizikális erejével akadtak problémák, hanem a térdével. Emiatt már korábban felkereste orvosát, aki megtiltotta neki a nehéz súlyok emelését. A videóból az is kderült, hogy orvos azt mondta neki, hogy ha tovább „kínozza” önmagát, akkor el kell gondolkodnia egy térd-protézisen.



Mindez olyannyira megijesztette Feketét, hogy elmondása szerint most már „tökéletesen szót fogad” az orvosának. Hozzátette azt is, hogy egy kézilabda meccsen sérült meg a térde.



"Bal kettes átlövő voltam, és ugrottam fel lőni. Mellbe kitámasztottak, úgyhogy hanyatt vágódtam, a lábam magam alá fordult, beakadt, és keresztszalag-porc szakadást szenvedtem. De áldom a tervezőmet, hogy eddigi sportpályafutásom alatt nem bántott. Csak hát ez az irdatlan sok tömeg, amit harmincvalahány év alatt megemeltem, ez megkoptatott szépen" - mondta.



A világ legerősebb embere a videót azzal zárta, hogy elárulta nagyon sok munkát fektetett abba, hogy magának bizonyítson, és úgy érzi, ez sikerült is.

Fekete László először 2015-ben jelentette be visszavonulását.

Forrás és Kép: youtube/ Strongman Academy