Ahogy arról korábban beszámoltunk, 33 éves korában elhunyt az ausztrál dartsjátékos, Kyle Anderson. A tragikusan fiatalon távozó sportolóra szívszorító üzenetekben emlékeztek egykori pályatársai.



Anderson 2013-ban debütált a PDC világbajnokságán, és négy alkalommal jutott a legjobb 32 közé. A koronavírus kitörésekor visszaköltözött hazájába, hogy családjával lehessen. 2021-ben megszületett második gyermeke, így hosszú ideig nem játszott. A dartsos tavaly elkapta a koronavírust és hosszú ideje cukorbetegséggel küzdött, azt azonban egyelőre nem lehet tudni, hogy pontosan mi okozta a halálát. Egyetlen árulkodó jel, hogy néhány hete a közösségi oldalán egy kórházi képet posztolt, amihez annyit írt, most már túl rendszeres.



A sportág legendája, Phil Taylor Twitterén reagált a halálhírre.

„Milyen szörnyű erre a hírre ébredni. Egy kedves és barátságos ember. Nyugodj békében haver. Gondolataimban a családdal vagyok” – írta.

What terrible news to wake up to what a nice friendly man. @KyleDarts RIP pal.

Thoughts go to all your family. — Phil Taylor (@PhilTaylor) August 24, 2021

A háromszoros világbajnok, Michael van Gerwen közös képeket posztolt, melyhez azt írta, Kyle egy nagyon kedves és szórakoztató ember volt. egy fantasztikus játékos, akivel sok nagyszerű csatája volt.

A lovely man and always fun to be with, very sorry to hear about Kyle. We had many great games and a fantastic player. A credit to Australian and world darts. RIP mate. pic.twitter.com/1tpS9U5HZY — Michael Van Gerwen (@MvG180) August 24, 2021

A BDO-nál és a PDC-nél is világbajnoki döntőt játszó, szintén ausztrál Simone Whitlock szinte magához sem tudott térni a hír hallatán.

„ Teljesen kiborultam, hogy erre a szörnyű Kyle-lal kapcsolatos hírre kellett ébrednem. Nemcsak ragyogó játékos volt, hanem nagyon kedves ember is. Sokszor játszottam ellene, és szerettem vele játszani. Hiányozni fogsz Kyle, de soha nem felejtelek. Tragédia” – posztolta.

Totally gutted to wake to the terrible news about Kyle. Not only a brilliant player but a very nice man. Many times I played against him and loved playing with him. You will be missed Kyle but never forgotten - tragic pic.twitter.com/TgYJdGHKxE — Simon Whitlock (@SWhitlock180) August 24, 2021

A BDO-nál világbajnoki címet szerző Stephen Buntingot is teljesen lesújtotta társa halálhíre.

„Nagyon kiborultam a reggeli hír hallatán. Nyugodj békében Kyle Anderson. A darts világa más volt veled testvérem. Mindig megnevettettél, valahányszor találkoztunk. Veled soha sem volt egyetlen unalmas pillanat sem. Mindannyiunknak hiányozni fogsz haver” – írta egykori társáról.

Absolutely gutted hearing the news this morning. RIP Kyle Anderson. The darts world hasn’t been the same with you not around brother. You always made me laugh every time we met. Never a dull moment with you around. We are all gonna miss you mate. pic.twitter.com/9C2etqmNII — Stephen Bunting (@sbunting180) August 24, 2021

Borítókép: Twitter.com/MichaelvanGerwen