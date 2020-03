Megható posztot tett ki Hosszú Katinka a Facebook oldalára.

Az Iron Lady, aki híres céltudatosságáról, azt írja, most ő is bizonytalan, mert nem tudja, mikor versenyezhet legközelebb. Hangsúlyozza, most az egészség a legfontosabb.

Mindenkinek kitartást kíván ebben a nehéz időszakban.

Az úszónő egyébként rendszeresen posztol a közösségi oldalain, napok óta azt hangsúlyozza, milyen hálás, amiért ott van neki az úszás.