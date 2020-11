Korok Fatima 86 méteres merülést hajtott végre, amivel újabb magyar rekordot állított fel.



A 2019-ben szabadtüdős merülésben világbajnoki címet szerző sportoló nehéz éven van túl, de ez sem akadályozta meg abban, hogy újabb sikereket érjen el. A fiatal lány idei évét nem csak a koronavírus terjedése hátráltatta, sérüléssel is küzdött, ráadásul támogatók nélkül igazán nehéz helyzetbe került. Az amúgy sem egyszerű hónapokat tovább bonyolította, hogy az idei világbajnokságot törölték.



Fatima ennek ellenére nem hátrált meg és több versenyen is részt vett. Legutóbb pedig Egyiptomban merült víz alá, hogy megpróbáljon új rekordot úszni. Ez sikerült is neki. 86 méteres mélységével nemcsak magyar rekordot döntött, hanem a világranglistán is előkelő helyre került. Jelenleg mindössze egy olyan sportoló van, aki nála jobb eredményre képes uszonyos merülésben.



A hihetetlen merülés után Fatima közösségi oldalán köszönte meg a támogatást mindazoknak, akik végig mellette álltak.



