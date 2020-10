Október végén kezdődik a szerb asztalitenisz Szuperliga, mely az előrejelzések szerint a Szövetség által életbe léptetett reformok és újítások miatt minden idők legnehezebb Szuperligája lesz.

Nemcsak a csapatok száma bővült, hanem mindegyik csapat komoly erősítésekkel készül az új évadra.

Kiemelt figyelmet élvez Surján Szabina szereplése, aki a Novi Sad színeiben indul, és kétségkívül a 23 éves román Alina Zaharia mellett ő a vajdasági klub legnagyobb idei erősítése, így ha jó szezont kap el, akkor favoritként állhat majd az asztalhoz.

A 19 éves bácsföldvári pingpongozót a legtehetségesebb asztaliteniszezők közt tartják számon Szerbiában, hiszen az ifjúsági mezőnyben elért eredményeit, a felnőttek között is sikeresen kamatoztatta hazai pályán. Emellett nemzetközi szinten is bizonyította már tehetségét, 2018-ban Portugáliában megnyerte az európai ifjúsági Top 10-es versenyt, majd az első helyen zárta az európai ifjúsági ranglistát. Ugyanabban az évben részt vett Buenos Airesben az ifjúsági olimpián, ahol vegyes párosban közel volt a dobogós helyezéshez, végül azonban a negyedik helyet foglalták el svéd társával.



Buenos Airesben az ifjúsági olimpián vegyes párosban.



A fiatal tehetség a felnőttek is megmutatta, hogy számolhatnak vele. A budapesti világbajnokságon nemcsak a csoportjából jutott tovább, hanem a kieséses szakaszban 4:3-ra legyőzte az 55 éves kínai származású, de luxemburgi színekben versenyző háromszoros Európa-bajnok Ni Xia Liant. Ezt követően, a legjobb 64 között szenvedett 4:2-es vereséget tajvani riválisától.

A 2019/2020-as idénytől a Budaörs játékosa, így tavaly még a Bajnokok Ligájában is bemutatkozott és letette névjegyét, minekutána győzelmet aratott a 2015-ös egyéni Európa-bajnok román Elizabeta Samara ellen.

A közelgő új szezon előtt társoldalunk, a SportHatárokNélkül.hu kereste meg Szabinát.

Hamarosan kezdődik az új szezon, ami ha jól tudom nehezebb lesz az eddigieknél, és emellett a koronavírus sem könnyíti a helyzetet. Milyen érzésekkel vágsz neki? Mik az elvárások?

- Nagyon várom már, hogy elkezdődjön a új szezon, a saját magammal szemben támasztott elvárásom az mindig a maximum, tehát szeretném minden meccsem megnyerni, és persze nagyon remélem, hogy a szezont megnyerhetjük az újvidéki klubbal.

Mennyit változtatott a koronavírus adta helyzet a te sportolói tevékenységedben?

- Sajnos rengeteget. A két hónapos karantén ideje alatt nem edzhettem, ami fizikailag is nagy kiesés volt, de emellett nincsenek versenyek se, sőt utazni sem tudtam. Ez valamilyen formában szokatlan, mivel sokat voltam otthon, sokat pihentem, de hogy őszinte legyek nagyon jól esett, mert sikerült feltöltődnöm.

Mikor került először pingpongütő a kezedbe?

- A mi családunkban nagy hagyománya volt az asztalitenisznek, Édesapám edző volt, és a testvérem is pingpongozott, így magától értetődő volt, hogy előbb utóbb rám is sor kerüljön. Hat éves koromban apukám elvitt egy edzésre, és rögtön beleszerettem az asztaliteniszbe.



A kezdetekben.



Volt előtte vagy közben más sport is, amit kipróbáltál?

- Nem sportoltam semmit az asztalitenisz mellett, ez bőven elég volt, tökéletesen megfelelt az igényeimnek.

Hogyan határoztad el magad a profi sport irányába?

- Igazából nem tudom, úgy magától értetődő volt. Beleszerettem ebbe a sportba, ezért mindig is szerettem volna komolyabban foglalkozni vele.

Voltak nehézségek közben?

- Egy-két sérülés volt, ami nehézségeket okozott. A legsúlyosabb egy térdsérülés volt, akkor ki kellett hagynom fél évet, orvosokhoz és fizioterapeutákhoz jártam, több injekciót kaptam, míg visszanyertem a formám. Tavaly pedig volt egy kisebb vállsérülésem, de szerencsére az nem volt komoly.

Sosem volt probléma a környezetedben, hogy magyar vagy?

- Szerencsére nem!

Melyik volt eddig a legnagyobb élmény számodra mióta sportolsz?

- Őszintén szólva nem is egy, hanem több ilyen élményem van, de kétségkívül a Buenos Airesben tartott 2018-as Ifjúsági Olimpia volt a legnagyobb és legmeghatározóbb élményem eddig. Sajnos végül kicsúszott a bronzérem a kezünkből és csak negyedikek lettünk párosban a svéd partneremmel. Ezenkívül még megemlíteném a felnőtt Világbajnokságot, Európa bajnokságot, és még a Youth TOP10-et, ahol első lettem. Ezek mind csodálatos élmények és emlékek a számomra.



Az ifjúsági Top10 verseny nyertese.



Mekkora lemondásokkal jár ez a fajta életmód?

- Nagyon nagy lemondásokkal jár. Sokan nem értik meg ezt az életmódot, hiszen kívülről csak a siker látszik és egyszerűnek tűnik. Persze egyáltalán nem az. Nem lehetek együtt a családommal, barátommal, barátaimmal amikor szeretnék, csak hétvégén. Nem járhatok szórakozni sokat, talán egy évben csak egyszer-kétszer jön ki a lépés, mert nem vagyok otthon soha.

Hogyan fogadja a környezeted, hogy profi sportoló vagy? Nem irigykednek rád a barátaid?

- Jól fogadták. Biztos volt olyan, aki irigy volt rám, de a lényeg, hogy a fontos emberek büszkék rám.

Mesélj kérlek a mindennapjaidról. Mi a napi rutinod?

- Egyelőre nem iratkoztam be egyetemre, mert most teljes mértékben a sportkarrieremre szeretnék koncentrálni. Reggel van egy kettő órás edzésem, és délután is ugyanígy, plusz ugye a konditerem.

Mi a helyzet a válogatottal? Könnyű volt beilleszkedni?

- Régóta a válogatottban vagyok, teljesen befogadtak és nagyon jól megvagyunk egymással. Jó társaság.

Képek: Surján Szabina