A szurkolókat ledöbbentette a darts táblákon végrehajtott elég szembetűnő változtatás, ami a hamarosan kezdődő világbajnokságon lesz látható.

A tornát december 15 és január 3 között rendezik meg az ikonikus Alexandra Palace-ban, ahol Michael Smith szeretné majd megvédeni címét, miután tavaly hihetetlen teljesítményt nyújtva legyőzte Michael van Gerwent.

A világbajnokságon 96 darts játékos fog versenyezni.

A játékosok által használt darts tábla merőben új külsőt fog kapni, ami a játékosoknak és a szurkolóknak is időbe telhet mire hozzászoknak.

A Paddy Powerrel való szponzoráció részeként a tripla 20-as szektor zöld színű lesz.

Hagyományosan piros színű szokott lenni, de ez most megváltozik, mivel a PDC hétfőn jelentette be a változtatást, és Londonban hivatalos bemutatót is fognak tartani az új táblával.

A játékosok természetesen a torna megkezdése előtt is már kipróbálhatják az új dartstáblákat, amin a változtatásokat a tudomány szem előtt tartásával végezték el.

A kutatások szerint ugyanis a zöld szín az emberi szem vizuális spektrumának a középpontjában áll, ezáltal pedig sokkal könnyebben látható, mint a piros vagy a kék szín.

A zöld színt pontosabban érzékeli az emberi szem, és állítólag így a dobások pontosságot is javítja majd, valamint csökkenti a szem fáradtságát.

Ezzel a „tudományos” változtatással tehát több tripla 20-as dobásra számítanak a világbajnokságon.

"Szervezetként mindig is azt mondtuk, hogy haladni és fejlődni akarunk a korral" - mondta Matthew Porter, a PDC vezérigazgatója.

"Ha 30 év hagyományos darts tábla használata után, a változás javulást jelent a sportág színvonala és minősége szempontjából, valamint közvetlenül a játékosok egészségének is kedvez, akkor tartozunk annyival, hogy kipróbáljuk azt.”

"A tavalyi versenyen 901 darab 180-as dobást láttunk, és talán idén először átlépjük az 1000-es határt. Nagyszerű dolog a Paddy Powerrel együttműködni, és reméljük, hogy a játékosok is ugyanolyan izgatottak a változás miatt, mint amilyenek mi vagyunk" – zárta mondandóját Matthew Porter.

Az idei PDC dartsvilágbajnokság tehát december 15-én pénteken rajtol, és majd január 3-án szerdán derül ki, hogy ki emelheti magasba a világbajnoki trófeát.

