Bár a koronavírus-járvány csillapodásával egyre több sportág zökken vissza a mindennapokba, a darts nagyágyúi egyelőre még otthonról nyomják. A PDC Home Tour eseményeit élőben követhetik ugyan a nézők, de azért az igazi kocsmahangulatról így is le kell mondaniuk. Nathan Aspinall most ezt a csorbát is megpróbálta kiköszörülni.



A jelenlegi világranglista 6. helyén tanyázó angol zseniális videót tett közzé, melyben bemutatja, miként konferáltatja fel magát 2 kislányával.

A tündéri jelenet után egy igazi bulizós bevonulást is láthatunk. Ez utóbbi ráadásul valószínűleg nem csak néhány derűs pillanatot hozott magával, hanem szerencsét is jelentett a versenyzőnek, Aspinall ugyanis bejutott a sorozat elődöntőjébe.



Borítókép: Alex Davidson/Getty Images