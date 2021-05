Hétvégén utolsó állomásához érkezik az evezősök tokiói szereplésért folytatott csatája. Luzernben 50 ország 163 egysége 14 versenyszámban igyekszik megszerezni az olimpiai kvótát. Sajnos riói kettesünk, a Simon-Juhász páros felkészülése nem volt optimális, de okoztak már néhány igen kellemes meglepetést világ-, és Európa-bajnokaink!

A magyar válogatott csütörtök reggel utazott ki Svájcba. Az első edzéseket még aznap megtartották a sportág „Mekkájának” számító Rotsee evezőspályáján. Péntek délelőtt és délután is tréning vár az egységekre, szombat reggel már kezdődnek az előfutamok.

Sajnos két egységünk: a Rióban 9. helyet szerző, 2016-ban Európa-bajnok, 2017-ben kormányos kettesben világbajnoki címet szerző Simon-Juhász páros, illetve a női könnyűsúlyú kétpárunk (Abid Syham, Csepel Zsófia) mivel átestett a koronavírus-fertőzésen, így csak a fokozatos terhelés jegyében tudtak készülni a luzerni versenyre. A többi egységünk felkészülése zavartalan volt, és joggal reménykedhetünk abban, hogy gyorsulni tudtak az elmúlt időszakban és legjobbjukat tudják nyújtani Luzernben.

„A Simon-Juhász páros rövid távon visszanyerte a gyorsaságát és sebességét” – tudtuk meg Molnár Dezső szövetségi kapitánytól, aki egyben edzője is a csapatnak.

„Ugyanakkor sajnos azt még nem tudjuk, hogy a 2000 méteres terhelést hogyan bírják, mert az orvosok sem javasolták, hogy a gyógyulásukat követően versenytávon terheljük őket. Úgy érzem, mintha jót tett volna nekik a kényszerpihenő. Tavaly októberben kezdtük a felkészülést és nem volt pihenőjük, míg el nem kapták a betegséget márciusban, másfél hónapja edzenek. Az Abid-Csepel kettősön nem vettem észre különösebben, hogy elfáradtak volna a maximális terheléstől.”

„A férfiaknál minden mezőny nagyon erős, nagy a létszám, de egyetlen egységünknek sem lesz könnyű dolga. A nőknél kevesebb a nevező, de nagyon erősek az ellenfelek. Erre is számítottunk. Kérdés, hogy kik estek át a koronavíruson és kik nem, mennyit kellett kihagyniuk, nagyon sok minden befolyásolja a teljesítményt. Például a szerb csapat az Európa-bajnokságon nagyon jól szerepelt az elő-, és középfutamban majd az olimpiai ezüstérmes litvánokkal együtt már fel sem jöttek a középdöntőre, mert nem volt azon a szinten az edzettségük, amellyel minden egyes pályát száz százalékosan tudtak volna teljesíteni.”

„Női kétpárevezősünknél, a Preil-Gadányi párosnál határozott gyorsulás tapasztalható az Európa-bajnoksághoz képest! Ők lesznek talán a legközelebb a kvótaszerzéshez! A legnagyobb sanszot nekik adnám, egyébként a Simon-Juhász kettősre voksolnék. Utóbbi sokszor okozott már meglepetést, reméljük most is így lesz!”

Könnyűsúlyú kettesben aratott Európa-bajnoki győzelme után Szabó Bence és Furkó Kálmán, visszatért a párevezéshez és gőzerővel készül a luzerni megmérettetésre.

„Várhatóan jobbak lesznek, mint az európai kvalifikációs versenyen. A kimért eredmények alapján 4-6 másodpercet gyorsult a hajó, ez elegendő lehet, hogy odaérjenek a kvótaszerző helyre.”

„Bertus Kitti felkészüléséről kedvező híreket kaptam, az elszigetelten készülő női egypárevezősünk edzője arról számolt be, hogy sikerült gyorsulnia Kittinek. De jobban megy a férfi kétpárunk, a Bácskai-Szabó páros is. Ha azt számoljuk, hogy a 10. helyen végeztek a Világkupán, ez akár befutó helyre is elegendő lehet, mivel az első hat csapat amely megverte őket Zágrábban nem lesz ott hétvégén, mert ők már rendelkeznek kvótával.”

Egypárevezősben három-három, míg a többi versenyszámban - a női könnyűsúlyú kettes kivételével ahol rendhagyóan ugyancsak három – két-két olimpiai kvóta talál gazdára.

„Az amerikai kontinentális regattán nem volt elegendő induló, ezért a női könnyűsúlyú kettesben egyel több kvótát osztanak Luzernben. De érdekesség az is, hogy Új-Zéland visszaadta a női könnyűsúlyú kétpár kvótáját, így Kanada kapta meg, nekünk pedig egy erős ellenféllel kevesebbünk lett.” - zárta mondandóját Molnár Dezső szövetségi kapitány.

Magyarország eddig egy kvótát szerzett evezésben a tokiói olimpiára, miután egypárevezősben Pétervári-Molnár Bendegúz a harmadik helyen zárt a varesei Európai Olimpiai Kvalifikációs Versenyen április elején. Bendegúz második olimpiájára készül.

Az alábbi hat magyar egység áll rajthoz a Végső Olimpiai Kvalifikációs Regattán:

Férfiak

Kormányos nélküli kettes: Juhász Adrián, Simon Béla

Könnyűsúlyú kétpárevezős: Szabó Bence, Furkó Kálmán

Normálsúlyú kétpárevezős: Bácskai Máté, Szabó Márton

Nők

Egypárevezős: Bertus Kitti

Könnyűsúlyú kétpárevezős: Abid Syham, Csepel Zsófia

Normálsúlyú kétpárevezős: Preil Vivien, Gadányi Zoltána

Borítókép: Soenar Chamid/MB Media/Getty Images