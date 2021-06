Három magyar - Gulyás Michelle, Guzi Blanka és Alekszejev Tamara - jutott döntőbe a nők hagyományos versenyében a kairói öttusa-világbajnokságon.

A csütörtöki selejtezőben két csoportban küzdött a 68 induló, 15-15 hely ért automatikus finálét, további hatan pedig a pontszámuk alapján kerültek a legjobbak közé.



Az A csoportban Alekszejev Tamara remekül vívott, 23 győzelemmel és 10 vereséggel harmadik lett, majd a 200 méteres úszásban ugyan csupán a 24. eredményt (2:24.94 perc) érte el, de itt kicsik voltak a különbségek, így a harmadik helyen állt a kombinált szám előtt, melyet nyolcadikként fejezett be.



Guzi Blanka 14/19-cel 27. lett vívásban, a medencében viszont harmadikként végzett a mezőnyében (2:17.77), ezzel összesítésben 24. volt, vagyis nagy futásra és jó lövészetre volt szüksége a döntőbe jutáshoz. Ez össze is jött neki, olyannyira, hogy ebben a részversenyben a legjobb eredményt elérve ötödikként zárta napot.



A B csoportban Gulyás Michelle - aki idén nyert világkupát Szófiában, a székesfehérvári vk-döntőn pedig harmadik lett - az ötödik leggyorsabb volt úszásban (2:14.34), vívása pedig még jobban sikerül, 25 győzelemmel és nyolc vereséggel első lett, így az élről kezdhette meg a kombinált zárószámot, melyben csak arra kellett figyelnie, hogy a bő élcsoportban maradjon. Végül nyolcan - az élen Gulyással - gyakorlatilag együtt értek célba - a nemzetközi szövetség eredményközlője szerint.



Réti Kamilla úszásban 31. (2:31.81), vívásban pedig 32. (11/22) lett, az összetettbeli 32. pozícióból pedig nem volt esélye fináléba kerülni, a napot a 28. helyen fejezte be.



Pénteken a férfiak hagyományos versenyének selejtezője következik, majd a női és férfi döntőt rendezik szombaton és a vasárnap, hétfőn pedig a vegyes váltóra kerül sor.

A nyitónapon, kedden bronzérmes lett az Erdős Rita, Simon Sarolta páros női váltóban, míg szerdán ötödikként végzett a Regős Gergely, Szép Balázs kettős a férfiak hasonló versenyében.

