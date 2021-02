A zord idő ellenére most is megéri kilátogatni a Balatonhoz.



Úgy tűnik február végére rázendít a tél, és megmutatja az igazi erejét. Bár kinn komoly mínuszok repkednek, a természet kedvelőinek ilyenkor is megéri kimenni néhány óra és egy kis mozgás erejéig. Egy jó öltözettel a hőmérséklet sem jelenthet problémát egy sétához, vagy egy felpezsdítő futáshoz.

Amennyiben ön is gondolkodik ezen, jó szívvel ajánljuk a Balaton környékét, amely ilyenkor is csodálatos pillanatokat kínál a sportolni vágyóknak. Bár a jégre menni egyelőre még veszélyes, a partra azonban mindenképp érdemes ellátogatni és gyönyörködni a jégbe zárt csodavilágban.



Korábban már írtunk Böröczky Bulcsúról, aki különleges szemüvegen keresztül látja a balatoni vitárlásokat és élővilágot. Kedvcsinálóként most az ő képeiből mutatunk néhányat.

További fotók az ámulatba ejtő helyszínről:







Nincs más hátra, vastag sportruhát fel, és irány a Balaton!

Borítókép: Facebook.com/ Böröczky Bulcsú - Fotó és Videó