Május utolsó vasárnapján világszerte a gyerekeket ünneplik. Nincs ez másképp a sport világában sem. Sok sportoló köszönti fel gyermekét ma. Összeállításunkban megmutatjuk milyen, amikor a család nem csak otthon, hanem a pályán is jelen van a versenyzők életében. Ezzekel a vidám felvételekkel köszöntjük a világ összes gyermekét.



Lionel Messi (balról) és Cesc Fabregas ünnepel gyermekeikkel a 2013-as bajnokság megnyerése után.



Fotó: David Ramos/Getty Images







Cristiano ronaldo és félénken meghúzódó gyermeke, a 2014-es Aranylabda átadóján.



Fotó: Philipp Schmidli/Getty Images







Felipe Massa kisfia a Forma-1-es futamok rendszeres résztvevője volt.



Fotó: Paul Gilham/Getty Images







Az úszózseni Michael Phelps a a 2016-os riói olimpián. A 200 méteres pillangóúszás dijátadó ceremóniája után rögtön kisfiához szaladt.



Fotó: Jean Catuffe/Getty Images







Az NFL egyik legnagyobb sztárja, Tom Brady az 51. Super Bowlon kislányával ünnepelt.



Fotó: Jamie Squire/Getty Images







Serena Williams kislányával, Alexis Olympiával.



Fotó: Hannah Peters/Getty Images





A snooker asztaltól sem maradnak távol a gyerkőcök. Itt épp Ronnie O'Sullivan öleli át gyermekeit Mark Shelby legyőzése után.



Fotó: Visual China Group via Getty Images/Visual China Group via Getty Images





Megható pillanat a Darts tábla árnyékában. Phil Taylor kislánya sírja el magát, édesapja győzelme után.



Fotó: Paul Gilham/Getty Images



Nem csak a külföldi sztárok osztják meg a legszebb pillanataikat a gyermekükkel, hanem a magyar sportolók is. Íme egy csokor ezekből a felemelő percekből.





Lékai Máté és kisfia egy Veszprém meccs után.



Fotó: Instagram.com/lekaimate





Az európa-bajnok vízilabdázó, Mezei Tamás a 2018-as BENU-kupa egyik mérkőzése után, az akkor még alig 2 hónapos kislányával.



Fotó: Facebook.com/FTCVízilabda





A Barcelona magyar sztárja, Hanga Ádám is gyakran magával viszi gyermekeit a mérkőzésekre.



Fotó: Instagram.com/AdamHanga





Görbicz Anita és kisfia, 2016-ban.



Fotó. Facebook.com/GyőriAudiEtoKC





Az olimpiai bajnok tornász, Berki Krisztián így köszöntötte tündéri kislányát, Liát.



Boldog gyereknapot Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.





A kajakos Csipes Tamara kislányával közös képpel ünnepelt, és édesanyját is köszöntötte a mai napon.

Boldogságot az összes anyának akinek a gyereke a szeme fénye! #AnyánakLenniAlegjobb #momsday #SzeretünkNagyika Welcome back to Instagram. Sign in to check out what your friends, family & interests have been capturing & sharing around the world.



Bónuszként érdemes megnézni az Olimpiai Játékok csatornájának szívmelengető videóját, melytől szem nem marad szárazon.

If Cute Babies Competed in the Olympic Games | Olympic Channel Only a few special babies can take home the gold at this Baby Games! Brought to you by the Olympic Channel. Subscribe here: http://bit.ly/1dn6AV5 Facebook: h...



Borítókép: Shaun Botterill/Getty Images