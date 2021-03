Nagyszerű teljesítménnyel Gulyás Michelle győzött a nők versenyében a budapesti fedettpályás nemzetközi idénynyitó öttusaviadalon, ezzel egyben országos bajnoki címet is szerzett.

A magyarok közül úszásban Gulyás remekelt, aki a második legjobb eredményt érte el 200 méteren a Nemzeti Közszolgálati Egyetem uszodájában, a vívást pedig Simon Sarolta nyerte a BOK Csarnokban 23 ellenfelét legyőzve.



Két szám után az első tízben három magyar volt, az olimpiai kvótás Kovács Sarolta a hatodik, Simon a hetedik, Alekszejev Tamara pedig a nyolcadik helyről várta a folytatást. A Nemzeti Lovardában rendezett lovaglásban a nyolc hazai döntős közül öt - Kovács Sarolta, Simon, Gulyás Michelle, Réti Kamilla és Erdős Rita - hibátlanul ment végig a pályán, de másik két magyar - Guzi Blanka és Kovács Eszter sem - rontott sokat. Alekszejev viszont egy verés után kihagyta a hetes akadályt, emiatt kicsengették, és pont nélkül maradt ebben a számban.



Az élcsoport tagjai jól teljesítettek, így a lövészetekkel kombinált 4x800 méteres futás előtt Kovács Sarolta maradt a hatodik, Simon a hetedik, és közvetlenül mögéjük zárkózott Gulyás. Az élen két franciának, Marie Oteizának és Elodie Clouvelnek volt komolyabb az előnye, a többiek kis különbségekkel követték egymást.



A bő élcsoportba tartozó hazaiak közül Gulyás nyújtott kiemelkedőt a BOK Csarnokban kialakított pályán, a harmadik lövészetre már együtt érkezett a lőállásba Clouvellel és az aktuális világbajnok Volha Szilhinával, majd a franciát lehagyva a fehérorosz öttusázóval utolérték Oteizát is.



A futás során Gulyás csakhamar az élre állt, aztán az utolsó lövészetét is jól oldotta meg és a győzelemért indult az utolsó körére. A hajrához közeledve a 15.-ként rajtolt, de remek futó Ilke Özjüksel nagyon feljött rá, a finisben azonban tudott újítani a magyar versenyző, így ő ért elsőként a célba. A bronzérmet végül Oteiza harcolta ki.



"Tavaly év végén egyesületet váltottam, az UTE-ba igazoltam, ahol elemeztük, hogy miben kell javulnom ahhoz, hogy a felnőttmezőnyben is előre lépjek, ez pedig a futás és a vívás - mondta az MTI-nek Gulyás. - Bár 2018-ban ezüstérmes voltam ezen a versenyen, most nem fogalmaztam meg különösebb elvárást magammal szemben, hiszen az alapozó időszakban járunk, inkább a szintfelmérés volt a cél, illetve a fizikai számokban akartam bizonyítani, mivel ez állt a felkészülésem középpontjában. A kombinált számban nagyon kijött a lépés, ennek köszönhetően a verseny aranyérme mellett első országos bajnoki címemet is megszereztem."



A bajnoki összesítésben Kovács Sarolta lett a második, Réti Kamilla pedig a harmadik.



"Sok meglepetést hozott a verseny, de a legnagyobb Gulyás Michelle győzelme, ami teljesen megérdemelt" - összegzett az MTI-nek Kállai Ákos, a női válogatott szövetségi kapitánya, aki a csapatban világbajnok Alekszejev Tamara lovaglásban elkövetett hibájára utalva hangsúlyozta: "ezen a szinten pályát téveszteni nem szabad".



"Simon Sarolta és Réti Kamilla számára a verseny egyben válogató volt a hónap végén esedékes budapesti világkupára, ők erre készültek, és jó párharc alakult ki közöttük. Nagyon örülök annak, hogy téthelyzetben vívásban és lovaglásban is jól teljesítettek" - mondta a kapitány, majd hozzátette, az általa kiemeltként kezelt, vagyis az első világkupán biztos indulónak számító Kovács Sarolta, valamint Gulyás Michelle, Guzi Blanka és Alekszejev más felkészültségi állapotban van, ők a világkupa-sorozatra készülnek, és kemény munkából, terhelésből érkeztek.

"Náluk elsősorban a laser-runban nyújtott teljesítményükre voltam kíváncsi, és alapvetően elégedett vagyok, de van még mit csiszolni" - értékelte a látottakat.

Eredmények:



Peridot fedett pályás verseny, női döntő:

1. Gulyás Michelle 1402 pont

2. Ilke Özjüksel (török) 1400

3. Marie Oteiza (francia) 1399

...7. Kovács Sarolta 1376

...10. Réti Kamilla 1373

...12. Simon Sarolta 1372

...23. Erdős Rita 1331

...26. Guzi Blanka 1318

...32. Kovács Eszter 1244

...34. Alekszejev Tamara 1074

ob, női egyéni:

1. Gulyás Michelle (UTE)

2. Kovács Sarolta (Alba Volán)

3. Réti Kamilla (MAFC)

A viadal kedden a férfiak döntőjével zárul, melyben 13 hazai öttusázó szerepelhet.

Borítókép: penthatlon.hu