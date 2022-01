Az új prioritások mentén a normálsúlyú kétpár- és négypár evezős csapathajókkal megszerzendő minél több tapasztalat reményében indul útnak a magyar válogatott Törökországba. Kétszeres Európa-bajnokunk, Galambos Péter a háromhetes edzőtáborra kitűzöttek mellett az idényre tervezett céljairól is beszélt a kiutazás előtt.

„A cél, hogy minél többet tudjunk összeülni és különböző felállásokban gyakorolni a kettő-, illetve négypárevezős egységeket” – mesélte a Career Brand Management érdeklődésére a Törökországba készülő Galambos Péter. A január elsejével a Vác Városi Evezős Clubtól az MTK Budapesthez szerződött, 35 esztendős klasszis azt reméli, a válogatott összetartás legalább olyan sikeres lesz, mint az egy évvel ezelőtti – akkor szintén Köycegizben készülhetett a magyar evezős csapat.

„Nagyon nagy előnye a helyszínnek, hogy a vízpart közvetlenül a szállásunk mellett van, gyakorlatilag olyan, mintha Dunavarsányban lennénk – csak sokkal jobb most az idő. Lesétálunk és minden kéznél van. Jó pár melegégövi edzőtáborban voltam karrierem során, és nem mindenhol volt ennyire jól megoldott az edzés és a szálláslehetőség. Tavaly kifejezetten jó időnk volt Törökországban, rengeteget tudtunk a vízen lenni. Hasonlóan jó munkában reménykedem most is.”

Törökországban három hetet töltenek majd hajóban a válogatott kerettagjai. Galambos Péter számára ez egyúttal azt jelenti, hogy november közepe óta először ül majd hosszabb etapokon újra hajóba. Edzőjével, Rapcsák Károllyal ugyanis a téli időszak első felét inkább alapozással, kondigépek közelében szokták tölteni.



„Klubonként változó, a soroksári Duna-ágon, ahol nyugodtabb a víz, szoktak evezni ilyenkor is. Nálunk jó pár éve úgy alakult, hogy novemberben legkésőbb lejövünk a vízről, még akkor is, ha enyhébb a tél. És ennek igazából örülök. Kicsit elengedjük a lapátot és a hajót, és az erőnléti részre, az alapozásra fókuszálunk, sokkal több ergométerezéssel, futással, kondival. Nekem ez jobban bevált, ezt is szoktam meg. Tavaly volt egyedül kivétel, amikor télen, nulla Celsius-fok körüli hőmérsékletben is kinn voltunk a viszonylag korai válogatóversenyek miatt. Az nem volt annyira jó...”

Karácsonykor ugyanakkor mindenkinek jut egy kis pihenő. Kétszeres könnyűsúlyú egypárevezős Európa-bajnokunk esetében a kis pihenő szó szerint értendő, hiszen 24-én délelőtt még egy kiadós edzésben volt része, 27-én pedig már ismét tréning várta.





„Két napra, 25-ére és 26-ára álltunk meg. Bejgli ide vagy oda, nem történhetett súlygyarapodás. Lehet, külső szemlélőnek ez a kettő, kettő és fél nap kevésnek hangzik, de élsportolóként ez abszolút jó időtartam kikapcsolódni. Lehet megszokás kérdése is, de abszolút át tudok szellemülni az ünnepre. Ilyenkor meglátogatjuk a rokonokat, nagy a jövés-menés, így megvan a karácsonyi hangulat.”

A válogatott célja 2022-ben megtalálni azt a kétpár-, illetve négypárevezős egységet, amely a 2024-es, párizsi olimpiai kvalifikációra is esélyes lehet a normálsúlyúak mezőnyében. Az újraformálódott csapatban Galambos Péter képviseli a legnagyobb rutint – ezzel együtt ő is kíváncsian várja, mit hoz számukra a versenyidény.

„Az első komolyabb verseny az ergométeres országos bajnokság lesz február közepén-végén. Utána kora tavasszal jön egy hosszútávú verseny, majd a válogató, immár valóban a hajókban ülve" – tekintett előre Galambos.

"Nemzetközi téren április-május környékén indul be az élet, akkor három világkupa-versenyünk is lesz, majd a szezon végén, augusztus-szeptember környékén jön az Európa-bajnokság és végül a világbajnokság. Ez jó nekünk, mert van még időnk bőven kitapasztalni, kitanulni a közös munkát a normálsúlyú hajókban. A vk-n a kvalifikációs helyeket érő pozíciókat szeretnénk elcsípni, vagy kezdetben legalább a közelükben teljesíteni. Ezt a célt tűztük ki magunk elé, és ezt kéri tőlünk a szövetségi kapitány is” – tette hozzá.

Forrás és képek: Career Brand Management