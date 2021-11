A brit Guardian több, egymástól független forrásból úgy értesült, hogy a Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) vezető testülete titokban arról szavazott, hogy a lovaglás helyére másik sportág, minden bizonnyal a kerékpározás kerülhet a sportágban.

"Mi is olvastuk a hírt, amely a mai kommunikációs eszközöknek köszönhetően futótűzként terjedt el a versenyzők, a szakemberek és a sportág hívei között. Rengetegen telefonáltak is a szövetségbe, hogy mi ebből az igazság" - mondta az MTI-nek Gallai István, a Magyar Öttusa Szövetség (MÖSZ) főtitkára, aki hozzátette, eddig hivatalosan arról értesítették a szövetséget, hogy az UIPM végrehajtó bizottsága, amelynek nincs magyar tagja, ülést tartott, és jelentős változásokról döntött.



Az UIPM csütörtökön egy videokonferencia keretében tájékoztatja a tagszövetségeket.



"Mindezek mellett jövő szerdán Monacóba kell utaznom, ahova az UIPM technikai, versenyzői és edzői bizottságának néhány tagját hívták meg. Nem nehéz kitalálni, hogy a tanácskozáson az öttusa jövője lesz a téma" - mondta a nemzetközi szövetség edzői bizottságának tagjaként is tevékenykedő Gallai István, aki kiemelte, ha valóban kikerül a lovaglás, soha ilyen drasztikus változás nem történt a sportágban, mint ezzel a váltással.



Az UIPM végrehajtó bizottságában jelenleg nincs magyar képviselő, a november 27-28-i tisztújító kongresszuson Gallai István pályázik a tagságra.

A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból álló öttusa az 1912-es olimpia óta szerepel az ötkarikás játékok programjában. A lebonyolítási rend sokszor változott az évek folyamán - például a lövészetet és a futást jelenleg együtt rendezik egy kombinált szám keretében -, de a sportágak sosem cserélődtek.

A mostani változtatás hátterében az állhat, hogy a tokiói olimpia női versenyében a német Annika Schleu toronymagasan vezetett a lovaglás előtt, de az ötszörös világ- és háromszoros Európa-bajnok versenyző nem bírt a lovával.



A belovaglást követően neki sem tudott kezdeni a pályának, sírva küzdött azért, hogy egyáltalán rábírja Saint Boyt az elindulásra. Edzője, Raisner előbb kívülről bíztatta őt, és amikor odafarolt a korláthoz a ló, meg is ütötte, egyúttal hangosan arra biztatta Schleut, hogy pálcázzon erőteljesen. Az állat viszont csak hátrafelé toporgott, egyáltalán nem akart megindulni, és félő volt, hogy ugratás nélkül ér véget a próbálkozás. Saint Boy végül elkezdte a pályát, de néhány ugrás után ismét ellenszegült, így Schleu pont nélküli teljesítménnyel gyakorlatilag kiszállt a versenyből.

Borítókép: Alexandre Loureiro/Getty Images