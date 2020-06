Nathan Aspinall győzelmével zárult a PDC Home Tour. A 7 héten keresztül tartó online dartsversenyt a koronavírus terjedése miatt hívták életre. Bár a háromszoros világbajnok Michael van Gerwen nem vett részt a megmérettetésen, a 101 játékos közt igazi nagyhalak is voltak.

A bajnokság 43. napjára már csak négyen maradtak talpon. Nathan Aspinall, Jelle Klaasen, Johny Clayton és Gary Anderson körmérkőzéses formában küzdött meg a bajnoki címért. Az este a két erősebb játékos győzelmével indult. Aspinal Klaasent, Aderson pedig Claytont utasította maga mögé.



A harmadik mérkőzésen Clayton javított, így biztossá vált, hogy Klaasennek elszállt az esélye a bajnoki címre.

A játéknap legjobb összecsapása a 4. meccs volt, ahol a kétszeres világbajnok Gary Anderson nézett farkasszemet a világranglista 7. helyén álló Hathan Aspinallal. Előbbi már 3-1-re is vezetett, ekkor azonban az angol játékos behozta hátrányát, és 6-5-re legyőzte ellenfelét.







Az ötödik összecsapáson javított a skót. Magabiztosan utasította maga mögé Klaasent ezzel győzelmi kényszerbe hajtva legnagyobb ellenfelét.

Aspinallt azonban ez sem törte meg, 6-4-re nyert a bajnokság utolsó összecsapásán, ezzel bezsebelve a bajnoki címet. A mindössze 28 éves bajnok megérdemelte a végső győzelmet, hiszen 12 mérkőzéséből mindössze 1-t veszített el a sorozat alatt.

A második helyet Gary Anderson érdemelte ki, míg a képzeletbeli dobogó 3. fokára Clayton állhatott fel.

Bár mindenki otthonról játszott és nézők sem voltak, a győztesnek ez nem szegte kedvét attól, hogy hatalmas ünneplésben részesítse magát. Amikor egy interjú erejéig még felhívták őt a konyhájában, előkapott egy porcelántányért, amire filctollal felfirkálta fel a bajnoki cím adatait.

Az angol játékos egyébként nagyon átadta magát a hangulatnak, az elődöntőn például kislányaival csapott hatalmas bulit.

Bár a koronavírus-járvány csillapodásával egyre több sportág zökken vissza a mindennapokba, a darts nagyágyúi egyelőre még otthonról nyomják. A PDC Home Tour eseményeit élőben követhetik ugyan a nézők, de azért az igazi kocsmahangulatról így is le kell mondaniuk. Nathan Aspinall most ezt a csorbát is megpróbálta kiköszörülni. A jelenlegi világranglista 6.