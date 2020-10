Elkészült az öttusaversenyek megújítását célzó szakmai anyag, melyet majd egy munkacsoport önt végleges formába, hogy aztán a nemzetközi szövetség (UIPM) elnökségének döntése nyomán a következő olimpiai ciklus közepén bevezessék.

Varga Tamás, a UIPM versenyigazgatója az M4 Sport Sporthíradójában csütörtökön elmondta, a változtatásoknak még nincs végleges formájuk, jelenleg a kísérletezés szakasza zajlik, volt már néhány tesztverseny - az egyik itt Magyarországon -, és az ezeken gyűjtött tapasztalatok összegzésével alakították ki azt a formátumot, amelyet a UIPM a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) útmutatásai alapján megfelelőnek tart.



A munkacsoport, amelyben külső szakértők is tevékenykednek, ebből készíti el a véglegesnek szánt változatot, és az új forma olimpián 2024-ben, Párizsban debütálhat.



"Két fontos változás jelentkezik. Az egyik, hogy kieséses rendszer lesz, a másik, ami még nagyon fontos, hogy a számok között jelentősen lerövidült az idő" - mondta Varga Tamás.



A 36 fős, döntős mezőnyben kettő vagy három csoportot alakítanak ki és hat vagy négy továbbjutó lesz. Az érmekért az utolsó szakaszban majd 12 öttusázó fog küzdeni. A lovaglás után negyedórán belül kezdődik a bónuszvívás, ennek befejezését követően tíz perccel az úszás, és ismét negyedórára rá a lézerlövészetes futás.



Utóbbi szám esetében még zajlanak az egyeztetések arról, hogy a 800 méteres pályát - melyet négyszer kell teljesíteni négy lövészettel - lerövidítik 600 méteresre.



A nemzetközi szövetség versenyigazgatója kérdésre válaszolva elmondta, hogy a változtatásoknál figyelembe veszik a főszereplők, a sportolók véleményét is, az újításokat illetően kaptak egy kérdőívet, és a munkacsoportban is ott van a képviselőjük, a versenyzői bizottság vezetője.



"Természetesen megoszlanak a vélemények, van, akinek tetszik, van, akinek nem. Minden újítás egyfajta tartózkodással kezdődik" - mondta, emlékeztetve rá, hogy a bő tíz éve bevezetett lövészetekkel megszakított futás hatalmas ellenállásba ütközött az elején, most pedig gyakorlatilag ez a legnépszerűbb része az öttusának, és egyben egy külön sportág is.



A menetrendet illetően jelezte, valószínűleg a jövő évi kongresszus fogja elfogadni az új változtatásokat, melyeket 2022-től vezetnek be "a hétköznapokba", mert aztán majd kezdődik a kvalifikációs időszak a párizsi olimpiára.



Borítókép: Facebook.com/UIPM