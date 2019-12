Ahogy korábban beszámoltunk róla, első nőként tudott továbbjutni a PDC-dartsvilágbajnokságon a második fordulóba Fallon Sherrock, miután legyőzte a három évvel fiatalabb Ted Evettset.



"Nem hiszem el, hogy történelmi tettet vittem véghez" - nyilatkozta.

I'm buzzing !!!!!!! can't believe I've made history tonight ... done it for the girls that was amazing!