Az egyéniben elért ezüst- és bronzérmük után Péni István és Dénes Eszter a légpuska vegyes csapat számában együtt állhatott fel a dobogóra a sportlövők Újdelhiben zajló világkupaversenyén, miután hétfőn a második helyet szerezték meg.

Az olimpia műsorán nyáron, Tokióban debütáló párosszámban az UTE lövői a vasárnapi alapversenyt 633,9 körös világcsúccsal nyerték meg, így jutottak tovább a nyolc duót felvonultató középdöntőbe. A legjobbak között volt a másik magyar egység, Sidi Péter és Horváth Lea kettőse is, amely vasárnap 628 körrel a negyedik lett.



A középdöntőből az első két pár a döntőbe, a harmadik és a negyedik pedig a bronzcsatába jutott. Péniék ezúttal is remekeltek, 419,2 körrel a második legjobb eredményt érték el, ami finálét ért a számukra, míg Sidiék 414 körrel a nyolcadik helyen zárták a számot.



A magyarok a hazai Divyansh Singh Panwar, Elavenil Valarivan párossal küzdöttek meg a döntőben. Az ilyen típusú párosmeccseken sorozatonként értékelik az eredményeket, minden körben a jobbik duó két pontot kap, míg azonos eredmény esetén egy-egy pont jár a feleknek, a győzelemhez pedig 16 pontot kell elérni. A magyar szövetség beszámolója szerint a meccset az indiai puskások kezdték jobban, a magyarok azonban 2-6, majd 6-10 után is egyenlíteni tudtak, viszont az ezt követő három körben újra az indiaiak voltak pontosabbak, amivel 16-10-re megnyerték a viadalt.



A légpuska egyéni versenyeiben szombaton Péni szintén második lett, míg Dénes Eszter a harmadik helyen végzett a nők között.

