Az olimpia nemcsak a győzelmekről, hanem a felemelő pillanatokról ésa különleges emberi történetekről is szól. Szinte minden alkalommal akadnak olyan sportolók, akik valami különlegességgel hívják fel magukra a figyelmet. Közéjük tartozik Tom Daley is.

A brit műugró mindössze 14 éves volt, amikor először olimpián szerepelt, idén pedig már negyedszer állhatott rajthoz az ötkarikás játékokon, ráadásul ezúttal Matty Lee-vel az oldalán megnyerte az aranyat szinkrontoronyugrásban.

Tovább növeli a siker fényét, hogy mióta a versenyszám szerepel az ötkarikás játékok programjában, a kínaiakon kívül még senkinek nem sikerült győznie benne.

Daley két bronzérmével és eddigi egy aranyával ráadásul a britek legeredményesebbévé vált a sportágban.

A kiváló sportoló magánélete is meseszerűen alakult. 2017-ben hozzáment a népszerű amerikai forgatókönyvíró, Dustin Lance Black-hez, 2018 óta pedig közösen nevelik a béranya által szült kisfiúkat, Robbie-t. Daley hazájában az LMBTQ-közösség vezérévé vált, nyilatkozataival mai napig sokaknak erőt ad.



Ez már mind elég lenne ahhoz, hogy kikáltsuk az olimpia egyik legérdekesebb figurájának, most mégsem ezekkel került a reflektorfénybe, hanem azzal, hogy ő a ma már kevésbé szokványos módját választotta a feszültség levezetésének.

Oh this? Just Olympic champ @TomDaley1994 knitting in the stands while watching the diving. pic.twitter.com/o17i6vsG2j