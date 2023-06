A hazai szövetség szerdai tájékoztatása szerint a világbajnoki és Világjátékok-ezüstérmes Tadissi Martial nyolc éve, Bakuban nem jutott az elődöntőbe, a 2019-es minszki eseményen viszont - az akkori másik magyarhoz, Hárspataki Gáborhoz hasonlóan - bronzérmet nyert a 67 kg-ban, ezúttal pedig még fényesebb éremben reménykedik.



"Megmondom őszintén, a legjobbakat várom. Azt, hogy továbbjutok a csoportkörből, aztán az elődöntőből is, és aztán sikerrel veszem a finálét is" - mondta a többszörös vb- és Eb-érmes versenyző.



Nagy Botondnak korábban nem sikerült kvalifikálnia a multisporteseményre, ezért már a részvételt is pályafutása egyik legnagyobb sikerének tartja.



"Teljesen felkészülten érkezem a versenyre, és érmet szeretnék nyerni, amire szerintem van is esélyem" - hangsúlyozta az egyetemi Európa-bajnok karatés.



Mindkét magyar versenyző a csütörtöki programban lesz érdekelt: Tadissi Martial a 67 kg-ban, Nagy Botond pedig férfi katában.

Borítókép: karate.hu