Ezüstérmes nyert a Gulyás Michelle, Simon Sarolta, Barta Luca összeállítású magyar csapat a székesfehérvári öttusa Európa-bajnokság női versenyében. Egyéniben Gulyás harmadikként végzett.



Az 55 fős mezőny szerdán két csoportban küzdött a selejtezőben, onnan 36 versenyző, köztük a hat hazai indulóból - a szabályok engedte maximális létszámot kihasználva - négy jutott tovább. A pénteki két - egyenként 18 fős - elődöntős csoportból az első hét-hét hely ért automatikus finálét, míg további négy öttusázó a pontszáma alapján került a döntőbe. Mind a négy magyar elődöntős versenyben maradt a fináléra.

A körvívást már csütörtökön teljesítette a mezőny, ennek eredményét a döntőbe is magukkal hozták a versenyzők. A tavaly Eb-bronzérmes Simon 22 győzelemmel és 13 vereséggel a harmadik helyről kezdte a vasárnapi versenynapot, és a lovaspályán hibátlanul ment végig. Az idén egyéniben világbajnoki második Gulyás és az egy éve Eb-ezüstérmes Guzi 18/17-tel zárta a csütörtöki vívást, ezzel a középmezőnyben álltak. Előbbi két akadályt vert le lovával, utóbbi egyet, ami hét illetve 14 pontos levonást jelentett a maximális 300-ból. A finálé negyedik magyar résztvevője, Barta, aki a páston 13 győzelmet aratott és 22 vereséget szenvedett, hibátlanul ment végig a 10 akadályt - a két kettessel 12 erőkifejtést - tartalmazó pályán, melyen négy versenyző bukott és pont nélkül végzett. A lengyel Natalia Dominiakot bordatöréssel mentő vitte el.



A bónuszvívásban, melyben a körvívás eredményének fordított sorrendjében léptek pástra a versenyzők, a magyarok nem nyertek asszót, így nem szereztek pluszpontokat.



A Bregyó Közi Regionális Atlétikai Központból a mezőny átment a közeli uszodába, ahol 200 méter teljesítése várt rájuk. A hazaiak közül a várakozásoknak megfelelően Gulyás volt a leggyorsabb, 2:16.50 perccel második lett. Barta a kilencedik (2:21.21), Guzi a tizedik (2:21.83), Simon a 15. (2:28.69) időt úszta.



A versenyzők ezután visszatértek a központi helyszínre, ahol továbbra is felhős, napos, szeles idő várta őket. A kombinált számot - melyben négy lövészettel megszakítva 5x600 métert kellett futni - Simon az ötödik, Gulyás a hetedik, Guzi a nyolcadik, Barta a 12. helyről kezdte meg. Gulyás stabilan lőtt és jól futott, ezzel fokozatosan zárkózott fel, az első lövészetből ötödikként, a másodikból negyedikként, a harmadikból és az utolsóból pedig harmadikként jött ki, végül ebben a pozícióban zárt két brit mögött.







Simon nagyjából tartotta bő élcsoportos helyezését, hátrébb viszont Barta és Guzi közel került egymáshoz. Utóbbi az utolsó körben utolérte és lehagyta válogatottbeli társát, ám Barta még rá tudott tenni egy lapáttal, és nagy hajrában - melyben mindketten igyekeztek jobb pozíciót fogni - gyakorlatilag egyszerre értek be, de Barta minimálisan előbb, Guzi pedig elesett.





A kombinált számban Gulyás a harmadik (11:35.00), Barta a nyolcadik (11:47.30), Simon a tizedik (12:00.38), Guzi a 11. (12:04.51) időt érte el.



"Nagyon örülök a harmadik helynek, mert szoros volt a verseny. A kombinált szám előtt nem hittem, hogy sikerül felfutnom a dobogóra - értékelt Gulyás Michelle. - A jó lövészetemnek és annak köszönhetem az érmet, hogy fejben koncentrált voltam. Fontos volt az Európa-bajnokság, mivel egy hazai világverseny mindig fontos, ráadásul itt lehettek a szüleim és a barátaim."



A lovaglásáról az MTI-nek azt mondta, hogy az eredménnyel ugyan nem elégedett, de azzal igen, hogy összességében megoldotta a feladatot és tavaly óta sokat fejlődött.



"A bónuszvívás mindig az egyik erősségem, most nem volt az, az úszásban elért jó időnek viszont örülök. A kombinált szám előtt izgultam, de igyekeztem nem tehernek érezni a versenyt" - folytatta.



"Hazai pályán érmeket nyerni mindig jó eredmény - hangsúlyozta az MTI-nek Kállai Ákos szövetségi kapitány. - Öröm, hogy négy versenyzőnk szerepelt a döntőben, mert ez az utóbbi időben nem volt jellemző."



Két versenyzőt külön kiemelt. Emlékeztetett rá, hogy Gulyás Michelle idén mindenhol érmet szerzett egyéniben, és úgy fogalmazott, hogy ez az Európa-bajnokság fantasztikus lezárása számára az évnek.



"Nyugodtan pihenhet, majd kezdheti a felkészülést az olimpiai kvalifikációs idényre" - fogalmazott.

Hozzátette: Simon Sarolta versenyről versenyre lép előre, ezúttal a "darálóban" is tartotta a pozícióját, a hatodik helyezése szép eredmény.

Eredmények:

női egyéni verseny, Európa-bajnok:

Charlie Follett (Nagy-Britannia) 1422 pont

2. Joanna Muir (Nagy-Britannia) 1393

3. Gulyás Michelle 1383

...6. Simon Sarolta 1368

...10. Barta Luca 1351

11. Guzi Blanka 1351

női csapatverseny, Európa-bajnok:

Nagy-Britannia (Follett, Muir, Kate French) 4185 pont

2. Magyarország (Gulyás, Simon, Barta) 4102

3. Litvánia (Ieva Serapinaite, Elzbieta Adomaityte, Aurelia Tamasauskaite) 3459

Vasárnap rendezik a férfiak döntőjét is, a 18-as mezőnyben ott is négy magyar induló lesz.

Borítókép: Facebook.com/Magyar Öttusa Szövetség