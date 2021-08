Bejelentette visszavonulását Földházi Zsófia világ- és Európa-bajnok öttusázó.

"Mai napon egy fejezetnek vége az életemben. Mai napon hivatalosan is búcsúzom" - írta közösségi oldalán a 28 esztendős sportoló.

"Egy ideje a háttérben munkálkodtam, mivel az én olimpiám a családalapítás lett, és várom a legfényesebb érmemet, amit egy nő, egy család kívánhat az életben."