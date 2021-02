Bár még messze elmarad a férfi sportágak bevételétől, egyre nagyobb potenciál mutatkozik a női sportban a szponzorok és befektetők számára is, állapítja meg a Deloitte legfrissebb előrejelzése.

A női sportok esetében a közvetítési jogok és a szponzor szerződések összesen legfeljebb dollármilliókat érnek el. A Deloitte előrejelzése szerint a női sportból származó bevételek az 1 milliárd dollárt sem fogják elérni 2021-ben, pedig 2018-ban az összes sportból származó globális bevétel elérte a 480 milliárd dollárt. Ugyanakkor a Deloitte szakértői szerint az elkövetkezendő években komoly nézőszám, ezáltal pedig bevétel növekedésre lehet majd számítani.

„Az utóbbi években a női sport bebizonyította, hogy képes kivívni a nagyközönség figyelmét is. Az Egyesült Államokban például a női US Open nézettségi adatai magasabbak voltak, mint a férfié. Ennek is köszönhetően jelentősen nő az érdeklődés a TV-s jogokért és szponzorációs lehetőségekért. A magyar női sportban érdemes kiemelni a Győr kézilabdacsapatát, akik 2017-ben, 2018-ban és 2019-ben is megnyerték a Bajnokok Ligáját. A csapatot a főszponzor Audi mellett több olyan nagyobb cég is támogatja, mint például az OTP Bank vagy a Szerencsejáték Zrt. A női sport üzleti értéke – bár alacsonyabb egyelőre a férfi sportokéhoz képest - folyamatosan növekszik és várakozásaink szerint ez a tendencia a jövőben is megfigyelhető lesz” – mondta Pádár Péter, a Deloitte sporttanácsadási csoportjának vezetője.



Görbicz Anita az egyik legismertebb kézilabdázó Magyarországon és szerte Európában.

Fotó: Facebook.com/ Győri Audi Eto KC



Honnan származik a bevétel?

A sportágak bevételének legjelentősebb része a televíziós közvetítési jogokból, a szponzorációs szerződésekből és a meccsnapi eladásokból (jegyértékesítés, fanshop) áll össze. Ezek közül a legnagyobb bevételi forrást a televíziós jogok eladása jelenti. Mivel a jogok értéke a közönség méretétől függ, a női sportoknak megfelelő számú nézőt kell vonzaniuk ahhoz, hogy jelentős bevételhez jussanak. Bár a férfi sportokhoz képest elmaradnak nézőszámban, a női sportok egyre inkább bizonyítják vonzerejüket. A női sportok között a futball tartja a rekordot a legnagyobb tévés nézőszám tekintetében. A 2019-es franciaországi FIFA női világbajnokság rekord nézőszámot generált és összesen 993 millió ember nézte a tévében, további 482 millióan pedig digitális platformokon keresztül követték. Egyedül a döntőt 260 millió néző nézte élőben.



Marozsán Jennifer sikeres labdarúgó a német labdarúgó-válogatottban.

Fotó: Lars Baron/Getty Images



Hasonló a helyzet a női tenisz esetében is. Az Egyesült Államokban a női US Open nézettségi adatai magasabbak voltak, mint a férfié. 2019-ben a női US Open-döntő (ahol egy amerikai játékos szerepelt) átlagosan 3,1 millió nézőt vonzott, ami jóval több, mint a (amerikai játékos nélküli) férfi döntő, melyet 2,8 millióan követtek. Mondhatni, hogy a futball és a tenisz hagyományosan erős női sportágak – de más sportoknál és látszik a növekedés. A 2020 ICC Women’s Twenty20 World Cup krikett világbajnokság nyitómeccsét (Ausztrália-India) Indiában 3,6 millióan nézték, míg világszerte 20 millióan. Az Egyesült Királyságban 2,6 millióan nézték meg a 2017-es női rögbi világbajnokság utolsó mérkőzését, amiből a Nielsen adatai szerint 56%-uk férfi volt. Szintén az Egyesült Királyságban a 2019-es Netball Világkupa elődöntőjét 550 ezren nézték meg.

Világszerte növekszik a női sportok TV-s közvetítési jogainak értéke

A közönség növekedésével és a TV adások és egyéb csatornák bővülésével, a női sportok közvetítési jogainak piaca is párhuzamosan fejlődik. Az angol BBC 10-12 millió eurót fizetett az Angliában rendezendő 2021-es (2022-re halasztott) európai női labdarúgó bajnokság jogaiért, azzal az egymillió euróval szemben, amit a Channel 4 fizetett 2017-ben. Franciaországban a Canal Plus és a TF1 közösen szerzett jogokat az Euro 2021-re 13 millió euró értékben, ez több mint kétszerese a 2017-ben kifizetett 5 millió eurónak. Az Egyesült Államokban a nemzeti női jégkorong liga (National Women’s Hockey League - NWHL) a Twitch-csel kötött hároméves szerződést élő közvetítésekre, ezzel az NWHL története során először jutott médiajogi díjhoz.

Az utóbbi években egyre gyakoribb, hogy a női sportok tízezres látogatószámot vonzanak, ami főleg a nemzeti válogatott tornákon figyelhető meg. A női labdarúgó-mérkőzések mindenkori rekordja az 1999-es nő vb-döntő volt: az Egyesült Államok-Kína rangadót 90 185-en nézték meg a helyszínen. 2019 novemberében rekordszámú 77 868 szurkoló látta, ahogy az angol női labdarúgó-válogatott veszít Németország ellen a londoni Wembley Stadionban. Erre többen voltak kíváncsiak, mint az ugyanabban a hónapban, ugyanazon helyszínen tartott Anglia-Montenegró férfi futball mérkőzésre, amit 77 277-en néztek meg. Hasonlóan impozáns számokkal büszkélkedhet a WNBA, az amerikai női kosárlabda liga, ami 1,33 millió látogatottságot regisztrált a 2019-es szezonban, a Los Angeles Sparksnak volt a legmagasabb hazai látogatottsága, a csapatot otthoni meccsein összesen 192 224-en nézték meg, ami meccsenként átlagosan 11 307 szurkolót jelent.

Még gyerekcipőben, de jó pályán a szponzoráció, nőnek a befektetések

A sportban lévő szponzorációs szerződések globális értékét 44,9 milliárd dollárra becsülik évente, aminek egyelőre töredéke kötődik női sporthoz. Az erősödő televíziós nézettség és emelkedő nézői számok azonban egyre több szponzort ösztönöznek arra, hogy női sportokra fókuszáljanak. 2019-ben és 2020-ban számos jelentős támogatást jelentettek be. A Barclays többmillió font összegben lett az FA WSL szponzora, a megállapodás az eddigi legnagyobb befektetés női sport esetén az Egyesült Királyságban. A Budweiser 2019-ben lett hivatalos partnere az angol női labdarúgó-válogatottnak, a Boots pedig hároméves megállapodást írt alá Anglia, Wales, Skócia, Észak-Írország és Írország női labdarúgó-válogatottjainak támogatásáról. A PepsiCo pedig ötéves megállapodást írt alá az UEFA női labdarúgás támogatásáról. A Deloitte szerint a 2023-ban megrendezendő FIFA női világbajnokságra, minden nemzeti válogatott rendelkezni fog egy, a férfi csapattól különálló szponzorszerződéssel.

„A szponzorációk mellett a befektetések is nőnek, főként akvizíciók révén. 2020-ban a francia Olympique Lyonnais Groupe 3,15 millió dollárt fizetett az amerikai NWSL seattle-i csapatának 89,5%-os részesedésért. A Real Madrid 2019 júliusában indította el női csapatát a madridi székhelyű CD Tacon megszerzésével, amelyet 500 ezer euroért vásárolt fel. Azonban nem csak felvásárlás révén érkezik tőke a női sportba: a nemzetközi versenyek pénznyereményeinek összege is növekszik, ami növeli a válogatottak bevételeit. A 2019-es FIFA női világbajnokság 30 millió dollár összdíjazású volt, amiből 4 millió dollár a győztes csapatot illette. Ezek is jól mutatják, hogy a női sportnak óriási potenciálja van, egyre nagyobb értéket jelent a szponzoroknak, befektetőknek és a szurkolóknak egyaránt” – tette hozzá Pósfay László, a Deloitte sporttanácsadási csoportjának igazgatója.







A Deloitte tanulmánya – amely az egész TMT szektorhoz kapcsolódó előrejelzéseket vizsgálja – teljes terjedelmében itt olvasható

A Deloitte-ról



A Deloitte számos iparágban nyújt könyvvizsgálati, valamint adó- és egyéb tanácsadási, továbbá jogi szolgáltatásokat (ügyfeleinknek együttműködő ügyvédi irodánk, a Deloitte Legal Göndöcz és Társai Ügyvédi Iroda nyújtja a jogi tanácsadási szolgáltatásokat) állami és magáncégek részére egyaránt. Több mint 150 országban jelen lévő hálózatán keresztül a Deloitte világszínvonalú szakértelmével és minőségi szolgáltatásaival segíti ügyfeleit abban, hogy megfeleljenek az előttük álló üzleti kihívásoknak. A Deloitte mintegy 312 000 szakértője egytől egyig arra törekszik, hogy a kiválóság mércéjévé váljon.

A Deloitte név az Egyesült Királyságban “company limited by guarantee” formában alapított Deloitte Touche Tohmatsu Limited társaságra és tagvállalatainak hálózatára utal, melyek mindegyike önálló, egymástól elkülönülő jogi személy. A Deloitte Touche Tohmatsu Limited és tagvállalatai jogi struktúrájának részletes bemutatását a következő link alatt találja: www.deloitte.com/hu/magunkrol.

Borítókép és forrás: deloitte