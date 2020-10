A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) folytatódó válságának jeleként már a harmadik tag távozott az elnökségből.

A hírt közreadó insidethegames.biz minősítése szerint a súlyemelők körében legnépszerűbb orvos, a luxemburgi Dominik Dörr döntött a kilépés mellett, egyúttal lemondásra szólította fel a teljes elnökséget. Dörr eddig az összekötő kapocs volt az IWF és a nyári olimpiai sportágak nemzetközi szövetségeit összefogó szervezet, az ASOIF között.



"A súlyemelést közvetlenül fenyegeti a veszély, hogy kidobják az olimpiai családból, s csak egy radikális reformfolyamat menthet meg minket ettől" - írta a portálhoz is eljutott lemondó levelében a szakember, aki a luxemburgi sportági szövetség elnöke, s eddig tagja volt az IWF orvosi bizottsága mellett az ASOIF orvosi és tudományos tanácsadó csoportjának is.



Dörr előtt, a múlt hét végén az IWF amerikai alelnöke, Ursula Papandrea mondott le elnökségi tagságáról, miután a testület elvette tőle az ideiglenes elnöki pozíciót. Lépése szorosan követte az olasz tag, az európai szövetség elnöki tisztét betöltő Antonio Urso pénteki távozását, aki magyarázata szerint az elnökség "őrült és romboló magatartása" miatt döntött a kilépés mellett.



Távozásukat megelőzte az IWF-vezetés három napon belül hozott ellentmondásos döntéssorozata, amellyel előbb leváltotta az ideiglenes elnökként az év eleje óta hivatalban levő Papandreát, és helyére még kedden az IWF első alelnökét, a thaiföldi Intarat Yodbangtoeyt állította, akit viszont már csütörtökön "kicserélt" a nemzetközi szövetség orvosi bizottságát irányító brit Michael Iranira.



Az IWF-en belüli reformokat szorgalmazó, és e törekvéseiben a Nemzetközi Olimpiai Biziottság támogatását is élvező Papandrea ez év januárjától irányította a szövetséget, miután Aján Tamás - a Richard McLaren kanadai jogászprofesszor vezette vizsgálatok alapján megfogalmazott súlyos korrupciós vádak nyomán - lemondott 2000 óta viselt elnöki pozíciójáról. Az elnökség online-ülésen - az érintett távollétében - döntött Papandrea leváltásáról és Yodbangtoey kinevezéséről.



Utóbbi - akit a McLaren-jelentés szintén korrupciós vádakkal illetett - annak a Thaiföldnek a képviselője, amelyet súlyemelőinek tömeges doppingesetei nyomán kitiltottak a 2020-as tokiói olimpiáról.



Az IWF immár 16 fősre csökkent elnökségének tagjai közül hét olyan országot képvisel, amely súlyemelői doppingügyeinek nagy száma miatt egy versenyzőt sem, vagy csak néhányat küldhet a jövő nyárra halasztott ötkarikás játékokra.



Közben a nemzetközi szövetség számos tagországa rendkívüli kongresszust sürget, amelyet az IWF alapszabálya szerint 90 napon belül meg kell tartani, ha a tagság egyötöde úgy akarja, és álláspontját írásban is megerősíti.

