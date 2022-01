Újabb országként Egyiptom jelentette be, hogy szeretne otthont adni a 2036-os nyári olimpiának.

A pályázási szándékot az arab ország sportminisztere hozta nyilvánosságra - adta hírül az ötkarikás ügyekben járatos insidethegames.biz oldal. Asraf Szobhi a Sky News Arabiának nyilatkozva elmondta, hogy Egyiptom a Nemzetközi Olimpiai Bizottsághoz (NOB) benyújtandó hivatalos kérelmével ringbe száll a házigazda tisztért. Hozzátette, hogy jelenleg egy átfogó - műszaki, logisztikai és pénzügyi szempontokat is alaposan mérlegelő - megvalósíthatósági tanulmányon dolgoznak, de a Kairótól 45 kilométerre keletre fekvő új közigazgatási fővárosban már folynak a munkálatai annak a sokmillió dolláros sportkomplexumnak, amelyben többek között 90 ezer férőhelyes stadion, olimpiai méretű úszómedence, több teniszpálya és egy fedett csarnok kap majd helyet.



Thomas Bach NOB-elnök korábban arról beszélt: szeretné, ha az olimpia Afrikába is eljutna, és eltökélt szándéka elérni, hogy afrikai nemzetek is pályázzanak a játékokra, mivel ez az egyetlen lakott kontinens, amely még nem rendezett olimpiát. A sportminiszter elmondása szerint az afrikai nemzeti olimpiai bizottságok szövetsége támogatja országa törekvését.



Egyiptom mellett eddig India, Oroszország, Spanyolország, Törökország, Németország és Ukrajna jelezte érdeklődését a 2036-os játékok megrendezése iránt. A következő nyári olimpiának Párizs ad otthont 2024-ben, négy évvel később Los Angeles, 2032-ben pedig Brisbane lesz a házigazda.

Borítókép: Patrick Smith/Getty Images