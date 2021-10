Új célokkal vágott neki az alapozásnak Galambos Péter. A könnyűsúlyban kétszeres Európa-bajnok evezős a szövetségi kapitánnyal egyeztetve úgy döntött, célba veszi a párizsi olimpiát, méghozzá normálsúlyú egységben. A váciak kiválósága a háromhetes edzőtábor közepéhez érve osztotta meg eddigi tapasztalatait és mesélt motivációiról a Career Sport Management érdeklődésére.

„A mennyiségen, semmint az intenzitáson van a hangsúly. Eddig minden jól alakul. Az időszaknak megfelelő a forma. Az előző idény végén volt egy háromhetes pihenőnk, abból érkeztünk Szolnokra, és kezdtük meg az építkezést a következő évadra – mesélte az edzőtábor közepén járó Galambos Péter, aki a rövid pihenőt is aktívan töltötte, a többi közt csapatban teljesítette a 2021-es Ultrabalatont.

"A futás mindig is közel állt hozzám. Sajnos a koronavírus miatt elmaradt az idei világbajnokság, az egyetlen pozitívum, hogy már jó ideje lehetett tudni, hogy nem lesz verseny. Jól esett, hogy volt egy más jellegű cél. Hatalmas élmény volt” – tette hozzá a kétszeres Európa-bajnok.

Mindez azt jelentette, hogy kifejezetten jó állapotban kezdte meg az alapozást az új idényre. Erre pedig szüksége is van, hiszen hosszú évek után először a könnyű súlyú egypár helyett a normál súlyú dubló és négypár egységre helyezi a hangsúlyt.

„Egyértelmű a cél: a párizsi olimpia. Oda szeretnénk egy ütőképes csapatot felépíteni. Szeptemberben ehhez tartottunk válogatót, ez alapján állt össze egy szűk keret."

"Hogy mi motivál? Az előző idény nagyon jól kezdődött, amit egy párban lehetett, azt könnyűsúlyban megnyertem, majd a normálsúlyú válogatón is második lettem Pétervári-Molnár Bendegúz mögött, ami mutatta, hogy tényleg jó állapotban vagyok. Izmosabb még lehetek, de tíz centit már aligha növök 35 évesen. Egyéniben tartozhatok akár a világ három legjobb könnyűsúlyú evezőse közé is, ez a normálsúlyban maximum a 10-12. helyre elég. Más célt kellett találnunk. Úgy érzem, a tapasztalataimmal, a technikai tudásom átadásával tudok még segíteni – a csapatunkat is ennek szellemében próbáljuk felépíteni” – jelentette ki az új felállással kapcsolatban Galambos Péter.

„A társaim fiatalon tartanak. Sőt, jobb, ha azt mondom, nem hagynak megöregedni. Ragad rám a jelenkori hülyéskedés, a szleng, minden. Nagyon élem, így sokszor nem is érzem magamat annyi idősnek, mint ténylegesen vagyok. "

"A korom és az eredményeim azt diktálják, vezér kell legyek, de ezt nem élem meg nyomásként, súlyként. Jól esik, hogy a fiatalabbak felnéznek rám, de a hajóban ugyanolyan fontosak vagyunk mindannyian” – mondta a csapaton belüli szerepéről Galambos, aki klubjában, a Vác Városi Evezős Clubban már hozzászokott a korelnöki szerepkörhöz.

S hogy hiányzik-e számára valami a könnyűsúlyban elért sikerei mellől?

„Világbajnokságról van érmem, és úgy érzem, ha nincs a koronavírus-helyzet, akkor idén bennem lett volna egy újabb. Ki tudja, milyen fémből... Ugyanakkor a mostani döntés nem jelenti azt, hogy ne indulhatnék többé könnyűsúlyban, valószínűtlen, hogy olyan sok izmot tudnék magamra szedni, ami lehetetlenné tenné, hogy a könnyűsúlyúak között is eredményes lehessek. A prioritás azonban megváltozott, és ez jól van így” – tekintett előre a 2021-ben könnyűsúlyú egypárban ismét az Európa-bajnoki dobogó legtetejéig jutó Galambos Péter.

Forrás és képek: Career Sport Management