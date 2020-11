Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke azt mondta. A jövő nyári tokiói olimpia után döntenek arról, ott lehet-e a súlyemelés a 2024-es párizsi ötkarikás játékokon is.

Bach szerdai, lausanne-i online sajtótájékoztatóján foglalkozott a sportág helyzetével, és bírálattal illetve a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) vezérkarát, amiért változatlanul adós az irányítás megreformálásával.



"Itt továbbra sincs előrelépés, az IWF elnökségében nem kapnak helyet a sportolók. Látunk projekteket, de nem látunk semmilyen intézkedést" - mondta Bach, aki úgy fogalmazott: a korábbi elnök, a posztról távozott Aján Tamás kivételével a mostani továbbra is a régi elnökség.



"Több információra van szükségünk arról, hogy ki és hogyan fogja megreformálni az IWF vezetését. A NOB a tokiói olimpia után fontolóra veszi, hogy benn tartsa-e a súlyemelést a párizsi játékok programjában " - idézte a TASZSZ Thomas Bachot.



Ez év januárjától az amerikai alelnök, Ursula Papandrea látta el az IWF ideiglenes elnökének tisztét, miután Aján Tamás - a Richard McLaren kanadai jogászprofesszor vezette vizsgálatok alapján megfogalmazott súlyos korrupciós vádak nyomán - lemondott 2000 óta viselt elnöki pozíciójáról.



Papandreát azonban az elnökség októberben leváltotta, s rövid időn belül kétszer is új ideiglenes vezetőt nevezett ki az IWF élére, a NOB nemtetszését és többször is hangoztatott aggályait kiváltva. Az IWF 2021 márciusára tervezi tisztújító kongresszusát.

Borítókép: Ben Radford/Getty Images