Három kosárlabdázó is bekerült a legjobb 5 sportoló közé egy amerikai tanulmányban.



A MyProtein kiadvány által készített rangsor azt vizsgálta, hogy kik azok az amerikai sportolók, akiknek a Wikipédia-oldaluk a legnézettebb volt az elmúlt 12 évben.



Ez alapján a lista alapján az Egyesült Államok legnépszerűbb sportolója nem más, mint a Chicago Bulls színeiben hat bajnoki címet szerző Michael Jordan. A róla szóló oldalt 50 és fél milliónál is többször nyitották meg, így több mint 10 millióval veri a második helyet elérő Muhammad Alit.



Az első 5-be egyébként csak a kosárlabda és az ökölvívás képviselői kerültek be. Jordanan kívül LeBron James és a tragikus balesetben elhunyt Kobe Bryant került be az NBA sztárjai közül. Ali mellett pedig Mike Tyson férkőzött be a TOP5-be a bokszolók közül.



A legnépszerűbb amerikai sportolók Helyezés Sportoló Sportág Megtekintés 1. Michael Jordan kosárlabda 50 557 775 2. Muhammad Ali ökölvívás 41 968 846 3. Lebron James kosárlabda 38 801 994 4. Kobe Bryant kosárlabda 38 712 110 5. Mike Tyson ökölvívás 29 769 600 6. Tom Brady amerikai futball 28 393 072 7. Brock Lesnar pankrátor 27 833 110 8. Caitlyn Jenner tízpróbázó 23 251 227 9. Tiger Woods golfozó 22 763 588 10. Michael Phelps úszó 22 642 188

A felsorolt 5 sportoló közül már csak LeBron James aktív, de a TOP10-ben akad még olyan, aki nem vonult vissza, ezért könnyen előfordulhat, hogy a lista az elkövetkezendő években jelentősen módosul majd.



A jelen helyzet alapján a Tom Brady Mike Tyson helycsere a legvalószínűbb, hiszen a még mindig játszó amerikai focista és a bokszoló közt alig 1 millió a különbség.



A lista hátsóbb részében már több sportág képviselője helyet kapott. A legjobb 10-be Bradyn kívül bekerült a népszerű pankrátor, Brock Lesnar, a golfozó, Tiger Woods és a 23-szoros olimpiai bajnok úszó Michael Phelps is.



Érdekesség még, hogy a 8. helyen jelenleg az olimpiai tízpróbázó Caitlyn Jenner áll jelenleg, aki nem csak a sportpályafutása miatt vált ismerté. Az atléta 1976-ban még Bruce Jenenrként nyert olimpiai aranyat, azonban nem ezzel került leginkább reflektorfénybe. Harmadik felesége ugyanis a Kardashian lányok édesanyja volt.



Bruce Jenner az olimpiai aranyával, és 65 évesen, immáron Caitlyn Jennerként.



A család sokáig szerepelt a K, mint Kardashian című valóságshowban, ami az életüket mutatta be. 2015-ben a hatgyermekes családapa egy interjúban jelentette ki, hogy ő úgy érzi, inkább nő, mint férfi , majd 65 éves korában át is operáltatta magát.



