Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezetője szerint a pozitív doppingmintát produkáló olimpiai kvótás sportlövő, Péni István ügyében az Európa-bajnokságot követően egy-két héten belül megszülethet az elsőfokú döntés, amely - fellebbezés hiányában - 21 nappal később emelkedhet jogerőre.

Tiszeker az M1 aktuális csatornának szerdán kifejtette: Péni doppingmintája a Nemzetközi Sportlövő Szövetség (ISSF) tulajdonában van, a jogi eljárást a szervezet folytatja le, amely a vizsgálatot követően hozza meg az elsőfokú döntését.



"Van egy ígéretünk a szövetségtől, miszerint az Eb után megszületik ez a döntés. Én azt gondolom, hogy ez egy-két héten belül meglehet" - utalt Tiszeker Ágnes a május végi, eszéki sportlövő Európa-bajnokságra.



Hozzátette: Péni István a folyamatban lévő ügyre hivatkozva maga kérte versenyzési jogának felfüggesztését, de azt az ISSF első döntése értelmében nem korlátozzák. Az UTE olimpiai kvótás sportlövőjével kapcsolatban kiemelte, hogy így ott lehet az Eb-n, és adott esetben a tokiói ötkarikás játékokon is.



"Ha viszont mégis eltiltó határozat és döntés születik, akármilyen rövid időre vonatkozóan, akkor elképzelhető, hogy elveszik az eredményét, amit az olimpián elér, és törlik, diszkvalifikálják. Hiszen az az eltiltása alatt születik" - mondta.

Hozzátette: nem feltétlenül jut el idáig az ügy, hiszen tekintve a Péni elmondása alapján bizonyítékokkal alátámasztott szabotázsra, felmentő ítélet is születhet első fokon.



"Ha kellően bizonyítva van, és megállja a helyét, akkor felmentik, tehát még gondatlansággal sem terhelik. Így teljes egészében rehabilitálják, és teljes joggal úgy tud indulni az olimpián, hogy nem függ a feje felett Damoklész kardjaként, hogy bármikor elvehetik az eredményét" - közölte.



Hangsúlyozta: a döntést követően 21 nap áll Péni és a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) rendelkezésére a fellebbezésre, előbbi enyhítésért, utóbbi súlyosbításért folyamodhat, ha nem fogadja el az ISSF elsőfokú határozatát. Ebben az esetben viszont a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) mondja ki a végső szót, amelynek időpontja már nagyon közel lesz az olimpiához, illetve akár el is húzódhat.



Tiszeker kiemelte: Péni mintájában olyan szert mutattak ki, amely önmagában nem jelenti automatikusan a versenyengedély felfüggesztését.



Péni István márciusban, az indiai világkupaversenyen adott pozitív mintát. A magyar szövetség az ügy kapcsán múlt szerdán felfüggesztette Sidi Péter versenyengedélyét, és eljárást indított ellene, mert a gyanú szerint a márciusi indiai világkupaversenyen behatolt Péni szobájába. A komáromiak világ- és Európa-bajnokával szemben azután kezdeményezett eljárást az MSSZ, hogy Péni elküldte a szövetségnek a szálloda biztonsági kamerás felvételeit, amelyen állítása szerint látható, amint március 18-án 10.36-kor egy személy bement a szobájába - amelyben édesapjával lakott -, majd 11.21-kor távozott onnan. Az eset kivizsgálása a rendőrségen és a szervezet fegyelmi bizottságánál is folyamatban van, annak lezárása és a végleges döntés szintén az Eb után várható.



Az indiai világkupán Sidi és Péni egy másik botrányban is érintett volt, miután az 50 méteres összetett szám csapatversenyének fináléjában Péni és Pekler Zalán nem volt hajlandó szerepelni, mert Sidi - állításuk szerint - közös megállapodásuk ellenére felszerelt egy eszközt a puskájára. Az eset miatt a szövetség három hónapra megvonta Pekler, Péni és Sidi Gerevich-ösztöndíját.

