A női mezőnyben minden szeren lesz két magyar döntős a tornászok Szombathelyen zajló challenge világkupaversenyén.

A magyar női válogatott tagjai közül Dévai Boglárka szerepelt a legjobban a pénteki selejtezőben, ugyanis az ugrás 2018-as Európa-bajnoka 14,225 ponttal az első helyen jutott döntőbe.



"Fantasztikus érzés volt ismét versenyezni. Szerintem még soha nem izgultam ennyire verseny előtt. Örülök, hogy jól sikerült az ugrásom, amely után leesett az a bizonyos nagy kő a szívemről. Felszabadultan várom a finálét" - nyilatkozta Dévai, aki több mint két év - és egy komplikációkkal nehezített súlyos sérülés - után most tért vissza.



Az ugrás másik magyar döntőse Bácskay Csenge lesz, aki hetedik lett a selejtezőben. A Postás SE versenyzője gerendán és felemáskorláton is sikerrel kvalifikált.



"Ugrásban beugró voltam, hiszen az utolsó pillanatban derült ki, hogy ezen a szeren is indulok. Hoztam egy jó alapot, és elégedett vagyok, hogy végül három szeren döntőzöm" - mondta Bácskay.



Székely Zója felemáskorláton és talajon, Makra Noémi talajon és gerendán jutott döntőbe.

A két évvel ezelőtt Európa-bajnoki bronzérmes Vecsernyés Dávid második helyen jutott a nyújtó döntőjébe a Szombathelyen zajló torna világkupaversenyen.

A Budapesti Honvéd SE sportolóját a pénteki selejtezőben csak a horvát Tin Srbic tudta megelőzni, aki 2017-ben világbajnok, később pedig világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes volt a szeren.



"Ahogy elnéztem, lovon, nyújtón és talajon a legerősebb a mezőny, ott jöttek el a legjobb tornászok. Nagyon remélem, hogy szombaton össze tudom rakni mentálisan a nyújtógyakorlatomat, és dobogóra állhatok majd" - nyilatkozta Vecsernyés, aki egy elemet kihagyott a gyakorlatából. "A döntőben koncentráltabb leszek. Ez a kis hiba kijött a selejtezőben, túl hosszú volt a kihagyás".



A nyújtó döntőjébe Kardos Botond is bejutott, aki hatodik lett a selejtezőben, korláton pedig ötödik, így azon a szeren is tagja lesz a finálé mezőnyének, talajon viszont nem jutott tovább. Tomcsányi Benedek gyűrűn az ötödik helyen jutott döntőbe, korláton pedig elsőszámú tartalék lesz.



Lólengésben Mészáros Krisztofer hetedik, Kállai Zoltán nyolcadik eredménnyel jutott fináléba. Előbbi talajon is ott lesz a legjobbak között.



Kállai Zoltán (Fotó: Magyar Torna Szövetség)



Ugrásban a nyolcszoros világ- és tízszeres Európa-bajnok román Marian Dragulescu végzett az élen a kvalifikációban, magyar résztvevője nem lesz a döntőnek.

A további program:

szombat:

szerenkénti döntők - férfiak: talaj, lólengés, gyűrű, nők: ugrás, felemáskorlát 15.00

vasárnap:

szerenkénti döntők - férfiak: ugrás, korlát, nyújtó, nők: gerenda, talaj 15.00

