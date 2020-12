A magyar férfi tornászválogatott döntőbe jutott a törökországi Mersinben zajló Európa-bajnokság csapatversenyében.

A magyar szövetség csütörtöki tájékoztatása szerint a csapatversenyben minden szeren négy tornász szerepelhetett az ötből, és a három legjobb eredmény számított. A Bátori Szabolcs, Kiss Balázs, Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Vecsernyés Dávid összeállítású válogatott nagyon jól teljesített, összeszedetten mutatta be gyakorlatait, így 241,961 pontot gyűjtött, amivel - a törökök és az ukránok mögött - a harmadik helyen zárt a selejtezőben, és bejutott a szombati, hatcsapatos döntőbe.



A legjobban Mészáros Krisztofer szerepelt, aki talajon, lólengésben és korláton is bejutott a szerenkénti döntőbe. Korláton Tomcsányi is döntőzik, az Európa-bajnoki bronzérmes Vecsernyés pedig nyújtón és lólengésben jutott a legjobb nyolc közé.



"Az biztos, hogy az utolsó tíz évben nem került csapatfináléba a magyar együttes, úgyhogy óriási eredmény, hogy ott vagyunk a hatos döntőben, ráadásul harmadikként. Ez egy nagyon jó bemelegítés volt, hiszen a verseny csak most kezdődik" - nyilatkozott Kovács István szövetségi kapitány, aki hozzátette, az elutazás előtti utolsó szólításokon már lehetett látni, hogy benne van a csapatban a jó eredmény, hiszen nagyon keveset hibáztak a versenyzők.



Pénteken a juniorok egyéni összetett döntőjével folytatódik az Európa-bajnokság, ahol Balázs Krisztián és Molnár Botond lép a szerekhez.



A törökországi kontinensviadalon a koronavírus-járvány miatt mindössze húsz ország sportolói indultak, a felnőttek mezőnye 62, a junioroké 65 tagú.

A további program (magyar idő szerint):

péntek: junior egyéni összetett döntő 10.00

szombat: felnőtt csapatverseny, döntő 13.00

vasárnap: junior szerenkénti döntő 8.00, felnőtt szerenkénti döntő 13.00

Borítókép: Facebook/Magyar Torna Szövetség