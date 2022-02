Február 3-án kezdődik a darts Premier League, amely nagyon komoly ráncfelvarráson esett át annak érdekében, hogy a PDC maximalizálni tudja a versenysorozat izgalmait. Minden mérkőzés számít, és végén minden eddiginél értékesebb lesz a Premier League-győzelem. A sorozatot 2022-ben is a Sport TV közvetíti.

Jelentős változásokon ment át a darts Premier League lebonyolítási rendszere 2022-ben. Nyolc versenyző vív 17 minivilágbajnokságot, amelyek közül az utolsó nyertese lesz a Premier League 2022-es bajnoka.

Bivalyerős névsorral készül a PDC: Egészen pontosan a ranglistavezető Gerwyn Price, a világbajnok Peter Wright, az ötszörös PL-győztes, Michael van Gerwen, a 12. PL-jére készülő, azt 2009-ben megnyerő, James Wade, a vb-n ezüstérmet szerző, Michael Smith, a Premier League-et korábban kétszer megnyerő, Gary Anderson, a címvédő Jonny Clayton és a The Mastersen pár napja diadalmaskodó Joe Cullen alkotja a mezőnyt.



Azért lesz az egész lebonyolítás olyan, mint a minivilágbajnokság, mert ez a nyolc versenyző február 3-tól csütörtökönként egy negyeddöntőkkel kezdődő egyenes kieséses minitornát vív. Minden alkalommal lesz négy negyeddöntő, két elődöntő és egy döntő. Minden mérkőzés hatalmas téttel bír, hiszen vagy a kiesés, vagy a tornagyőzelem múlik rajta, és amellett, hogy pontokat gyűjtenek, minden estének lesz egy saját bajnoka. Az aznapi győztes 10 ezer fontot és öt pontot, a második három pontot, az elődöntőig jutó versenyző két pontot kap. A négy legjobb jut el az utolsó megmérettetésre, amit hivatalos playoffnak hívnak, de akár döntőként is hivatkozhatunk rá, mivel annak az estének a nyertese nyeri 2022-ben a Premier League-et.





