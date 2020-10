Alekszejev Tamara, illetve az UTE csapata győzött a nők vasárnapi versenyében az öttusázók országos bajnokságán.

A koronavírus-járvány miatt március közepéről elhalasztott ob-nak a Ludovika Aréna, illetve a Ludovika Egyetemi Sportközpont és a Nemzeti Lovarda adott otthont. A nők mezőnyében - ahogyan szombaton a férfiakéban - is voltak betegség miatt hiányzók, Simon Sarolta és Barta Luca ezért nem indult, így végül húszan kezdték meg a küzdelmeket.



A nyitószámban, a vívásban a KSI fiatalja, László Beáta és a világbajnok Kovács Sarolta neve mellé is 27 győzelem, 11 vereség és 250 pont került, a válogatott másik alapembere, a tavalyi bajnok Alekszejev Tamara csupán egy győzelemmel maradt el tőlük.



Az úszásban két fiatal, Gulyás Michelle és Papolczi Emília azonos idővel 2:08.28 perccel ért célba a 200 méteres táv végén, míg a harmadik ebben a számban a lábsérülés és -műtét miatti hosszú kihagyás után visszatért világbajnok Földházi Zsófia lett 2:10.68-cal. A több hibátlan teljesítményt és jó produkciót hozó lovaglás után Kovács Sarolta vezetett összetettben, tíz másodperccel László Beáta előtt vágott neki a lövészetből és futásból álló kombinált számnak.



Alekszejev 26, Földházi pedig 48 másodperces hátránnyal várta a startot. A zárótusa Guzi Blankának sikerült a legjobban, 12:12.22 perc alatt teljesítette a 3200 métert, de Alekszejev ötödik ideje - 12:33.88 p - elég volt ahhoz, hogy megvédje bajnoki címét, 2014 és 2019 után harmadszor is a dobogó tetejére állhasson.



"Végre versenyezhettek a lányok, nagy szükségük volt már a versenyhelyzetre" - fogalmazta meg tömören a bajnokság legnagyobb pozitívumát az MTI-nek Kállai Ákos, a nők szövetségi kapitánya.



"Bár mindenki edz már, a pandémiás időszak miatt más-más felkészülés után érkeztek a versenyre a lányok, ezért az eredmények nem feltétlenül tükrözik a tényleges erőviszonyokat" - mondta, majd hozzátette, kapitányként elsősorban arra volt kíváncsi, milyen állapotban vannak, illetve hogyan tudnak küzdeni a versenyzők. Véleménye szerint a kulcsszámnak számító vívásban Kovács és Alekszejev jól teljesített, de hazai mezőnyben még többre képesek. Örömtelinek nevezte egy-két fiatal "meglepően jó vívását". A kapitány szerint a világbajnok csapat tagjai közül jelenleg Alekszejev van a legjobb fizikai állapotban, Kovács Sarolta sokat fogyott, ami jó alap a folytatáshoz, Földházin pedig még érződik, hogy sokat kihagyott, és későn kezdte a felkészülést.



Eredmények, Nu Skin országos bajnokság, női verseny:



egyéni:



1. Alekszejev Tamara (Alba Öttusa SE) 1352 pont

2. Kovács Sarolta (Volán Fehérvár) 1341

3. Gulyás Michelle (KSI) 1329

csapat:



1. UTE (Földházi Zsófia, Kovács Eszter, Tóth Dorka Sára) 3912 pont

2. KSI (Gulyás Michelle, Breitner Hanna, Boros Alexandra) 3889

3. Volán Fehérvár (Kovács Sarolta, Csizmazia Rita, Szűcs Dóra) 3662