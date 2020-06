Újabb doppingellenőrzést mulasztott el Christian Coleman, a férfi 100 méter világbajnoka, akit eltiltás fenyeget, így lemaradhat a jövő évi tokiói olimpiáról.

A 24 éves amerikai sprinter Twitter-oldalán közölte, hogy 2019. december 9-én nem volt otthon, amikor az ellenőrök jártak nála, ez pedig egy éven belül a harmadik mulasztása volt.



A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (WA) doppingügyekkel foglalkozó szervezete (AIU) később megerősítette a futó bejegyzését, egyúttal jelezte, hogy előzetesen felfüggesztette a versenyzési jogát.



Coleman nem csupán a száraz tényekről informálta követőit, hanem részleteket is közölt, és azzal vádolta meg a doppingellenőröket, hogy szándékosan csapdát állítottak neki. A vágtázó ugyanis állítása szerint a lakásához közel található bevásárlóközpontban volt, amikor tesztelni akarták az otthonában, és rendelkezésre állt volna, ha felhívják telefonon.

Completely agree USADA should just allow us to share our location on our phones. In this day and age it’s ridiculous to account for where you are going to be every minute of every day weeks/months in advance. A spontaneous trip for fast food can equal a suspension. https://t.co/830OcNvQfp