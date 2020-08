Tovább romlott a kapcsolat Aján Tamás és a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség között, miután a német oknyomozó újságírók újabb felfedezéseket tettek a magyar sportdiplomatával kapcsolatban.



A most megjelent állítások alapján Aján a lemondása után 356 000 eurót, azaz 126 millió forintot utalt magának a szövetség számlájáról. Ez az összeg több, mint a korábbi elnök egyéves fizetése.

A nyomozók szerint Ajánnak attól a perctől fogva, hogy lemondott, nem volt joga semmilyen tranzakciót indítania. Az ARD most azt állítja, hogy az IWF a visszaélés miatt pert indíthat az egykori elnök ellen.



A 81 éves magyar vezető, 1976-tól 2000-ig a főtitkári szerepet töltötte be a nemzetközi szövetségben ezt követően pedig annak elnöke lett. Januárban az ARD közzétett egy dokumentumfilmet, amiben az IWF-en belüli korrupcióról számoltak be.

A McLaren-jelentés alapján közel 10,4 millió dollárral nem számoltak el, és több mint 40 doppingesetet fedeztek az évek során, és az utolsó két elektori választáskor szavazatokat vásároltak. A beszámoló szerint Aján ráadásul a megfélemlítés eszközét alkalmazta munkája során.



Most nagyon úgy tűnik, hogy Aján a lemondási időszakban is megsértette a szabályokat.



Az ARD legfrissebb jelentése szerint a magyar vezető februárban és márciusban is több részletben pénzt utalt át magának. Ajánnak ekkor már nem volt joga pénzügyi tranzakciók végrehajtásához a szövetségben. Az IWF ideiglenes elnökét, Ursula Papandreát nem tájékoztatták arról, hogy Aján az egészéves fizetését és további 6 000 eurót kiutalt magának.



Papandrea nem erősítette meg az állításokat, de nem is tagadta azokat. A nemrégen lezajlott online ülésen csak annyit mondott az ARD-nek, hogy további fejlemények voltak az ügyben.

Aján korrupcióban betöltött szerepét Magyarországon és Svájcban is vizsgálják.

Az elmúlt hetekben az IWF számos működési reformot indított és új bizottságokat állított fel. Az IWF elnökválasztására várhatóan januárban kerül sor.

Borítókép: Rafael Cornejo/LatinContent via Getty Images



Forrás: insidethegame.biz