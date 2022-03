Amikor panaszkodunk, hogy csak úgy elszáll egyik napunk a másik után és szinte semmit nem tudunk beszorítani 24 órába, akkor érdemes megállnunk és elolvasunk Viktoria Brown történetét. A most 47 éves ultarfutó és triatlonos volt már sportriporter, üzletasszony és póker-játékos is. Most pedig cége vezetése és három gyermekének nevelése mellett olyan távokat teljesít futva, kerékpározva és úszva, amiknek még csak a gondolatába is sokunk belefárad. Viki sztorija példa lehet mindannyiunk számára, mely megmutatja, hogy az időnket okosan beosztva szinte bármi elérhető.

Viktoria Brown 17 éves korában sportriporterként kezdett dolgozni, akkor még Szilasi Viktória néven, Magyarországon. Karrierje felfelé ívelt, 1996-ban közvetíthetett az atlantai olimpiáról, de mert nagyobbat álmodni. Előbb Londonba költözött, majd Kanadában próbált szerencsét. A BBC-nél dolgozva olyan szupersztárokat kapott mikrofonvégre, mint Leonardo Di Caprio. 2006-ban aztán újabb fordulat jött az életében.

Egy barátja révén megismerkedett a pókerrel, amelyet verseny- és üzletszerűen kezdett űzni.

Amellett, hogy szponzorált versenyzőként rangos tornákon vett részt, egy pókeriskolást is alapított. Ezeken túl a szoftverfejlesztésbe is belekóstolt és saját weboldalakat hozott létre. A versenyzésből befolyó összegeket pedig amerikai ingatlanok megvásárlására fordította, jelenleg 13 háza van az államokban.

Első gyermeke születése után a pókerezést feladta és üzletasszonyként tevékenykedett tovább. Mikor harmadik gyermekének életet adott, már 40 éves volt. Az évek alatt felkúszott kilók elűzésére mozgási lehetőséget keresett magának. Először a futásba kóstolt bele, és a 30 perces kocogásokból hamar félmaraton lett. Egy évvel később már maratont futott, két évvel a kezdetek után pedig a kerékpározást és az úszást is élete részévé téve túl volt az első Ironmanjén is.

2018-ban vett egy nagy levegőt és három gyermeke nevelése mellett két dologba is belefogott. Egyrészt felfogadott egy edzőt így a korábbi hobbisportot lassan felváltotta a versenysport, másrészt alapított egy céget, melynek keretein belül low-carb (alacsony szénhidrát tartalmú) alapanyagok és ételek gyártásával foglalkozik.

Bár a napirendje beosztásánál nem volt könnyű dolga, Viki megoldotta, hogy a gyerekek nevelése és a cégvezetés mellett minden nap legyen két órája, amikor csak az edzésre koncentrál. A kemény munka pedig ezúttal is meghozta gyümölcsét, a kanadai-magyar triatlonos 2020-ban, már jóval negyven felett megnyerte hazánkban a hosszútávú triatlonos országos bajnokságot. A sikersorozat azonban itt még nem ért véget. 2021-ben a kanadai nők közt elsőként futott 100 mérföldet (160 km) 15 órán belül.

Viktória számára a 2022-es szezon is nagyon jól indult. Február 20. és 22. között a Jackpot Ultra Festivalon vett részt, ami egy 72 órás futóverseny. A magyar versenyző 3 nap leforgása alatt 464 km-t futott le, ezzel négy kilométerrel megdöntötte azt a világcsúcsot, amit 32 évvel korábban Sandy Barwick állított fel. A mindig új kihívásokat kereső sportoló kalandja azonban még nem ért véget, elmondása szerint számos ultra-versenyen szeretne még rajthoz állni, és a számára eddig kevésbé kedvelt terepfutás felé is kacsintgat.

Borítókép: Facebook.com/Viktoria Brown ultrarunner and triathlete