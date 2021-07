Balogh Mátyás nem elégszik meg azzal, hogy íjászatban kijutott a jövő pénteken rajtoló tokiói olimpiára, szeretne a legjobb 32 közé kerülni.

"A legfontosabb a rangsoroló verseny, hogy velem nagyjából azonos szinten álló riválissal találkozzak az első fordulóban" - mondta szombaton a 21 éves versenyző az olimpiai faluban.



Az utazását illetően elárulta, hogy a hatórás átszállási idő miatt nagyon hosszúra, több mint 24 órára nyúlt, majd további négy-öt órát kellett várakoznia a tokiói reptéren mielőtt beengedték, így jószerivel hajnalra ért az olimpiai faluba.



"Bár edzőmmel megbeszéltük, hogy reggel nyolckor felkelünk, képtelen voltam rá, délután kettőig aludtam. Viszont most kipihent vagyok, a szállás és a körülmények kiválóak. Alig várom, hogy mehessek edzeni" - jelentette ki lelkesen Balogh, aki 1996 után az első magyar íjász lesz az ötkarikás játékokon.



Edzője, Wenger Attila arról beszélt az MTI-nek, hogy az íjászok felkészítése három fő részből áll: fizikai, technikai és mentális. Előbbi kapcsán elmondta, hogy a kifeszített íjnál több mint húszkilónyi erőt kell stabilan megtartani, a versenyek pedig több napon át zajlanak, ezért állóképességre is szükség van. A technikai résznél azt emelte ki, hogy a versenyzőnek minden egyes lövéskor milliméter pontosan ugyanazt a mozdulatsort kell végrehajtania, de a legfontosabbnak a mentális felkészültséget nevezte meg.



A tréner, aki három éve foglalkozik az első felnőtt évében szereplő tanítványával, elárulta, hogy heti 24-28 órát edz Balogh Mátyás, aki a tokiói olimpián - az egypárevezős Pétervári-Molnár Bendegúz után - második magyarként mutatkozik be, méghozzá még a pénteki megnyitó előtt néhány órával sorra kerülő rangsoroló versenyben. Négy nappal később pedig az első - és továbbjutás esetén - a második fordulóban lesz érdekelt.

Borítókép: MTI/KovácsTamás