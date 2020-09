Az, hogy ismét rendeznek különböző sportágakban sporteseményeket, bizakodásra ad okot a jövő évre halasztott tokiói olimpia és paralimpia tekintetében is Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) elnöke szerint.

A 66 éves sportvezető az áprilisi után újabb nyílt levélben fordult az olimpiai mozgalom tagjaihoz, és ebben a nyári játékok tervezését illető információkat osztott meg, valamint köszönetét fejezte ki azoknak, akik lehetővé tették, hogy a koronavírus-járvány első hulláma után újra legyenek - ha korlátozott mértékben is - sportesemények a világban.



Az olimpiai sportágakkal foglalkozó insidethegames.biz szerdai hírlevele szerint Bach azt írta, a megrendezett sportrendezvények egyértelműen megmutatták, hogy nemcsak a versenyzők és a sportszervezetek, de a közönség nagy része is várta, hogy "a sport visszatérjen az életünkbe".



"Láthatjuk, hogy az eseményeket meg lehet rendezni biztonságosan, még a jelenleg érvényben lévő intézkedések között is, ezért bizakodhatunk a jövőben sorra kerülő eseményeket, így a tokiói játékokat illetően is" - fogalmazott a NOB-elnök, aki ugyanakkor hangsúlyozta, változatlanul felelősségteljesen kell eljárni a rendezvények tervezésekor és szervezésekor.



Bach szerint 2021-ben meg lehet rendezni az ötkarikás játékokat.



Fotó: Du Xiaoyi - Pool/Getty Images



"Tapasztalatból tudjuk, hogy egy kis hiba, amely egy valakit érint, érinthet mindannyiunkat, valamint ahhoz vezethet, hogy semmissé tegye azokat a nagy lépéseket, amelyeket az elmúlt hónapokban megtettünk" - jelentette ki Bach.



A NOB elnöke azt írta, vizsgálják az innovatív tesztelési módszereket, valamint az úgynevezett rapid teszteket, amelyek kombinálva egyéb intézkedésekkel, biztonságos környezetet teremthetnek az eseményeken részt vevők számára. Bach "bátorítónak" nevezte azokat a kutatóktól származó információkat, amelyek szerint akár már az év végéig kifejleszthetik a koronavírus elleni védőoltást.



"Összefoglalva látható, hogy vakcina nélkül is képesek vagyunk biztonságos körülmények között sporteseményeket rendezni, és közben azt is tudnunk kell, az oltás és a különböző tesztelési metódusok nem jelentik azt, hogy minden problémánk varázsütésre megoldódik" - fogalmazott a német sportvezető, hozzátéve, "jó okunk van az óvatos optimizmusra".



A koronavírus elleni intézkedésekkel foglalkozó akciócsoport, melynek tagjai a japán kormányból, a tokiói városvezetésből, valamint az olimpiai és paralimpiai játékok szervezőbizottságából kerültek ki, jelenleg is vizsgálja a lehetséges intézkedéseket és forgatókönyveket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az olimpiát jövő június 23. és augusztus 8. között meg tudják rendezni a japán fővárosban. A paralimpiát a tervek szerint augusztus 24. és szeptember 5. között rendezik.

Borítókép: Dominika Zarzycka/NurPhoto via Getty Images