Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség október 14-én leváltotta az Aján Tamás helyére ideiglenesen kinevezett Urusula Papandreat. Indoklásukban az állt, hogy az ideiglenesen kinevezett elnök nem tett előrelépést annak érdekében, hogy megreformálják a rendszert. A most leváltott Papandrea interjút adott az Insidethegames.biz-nek, amelyben azt mondta, a szövetségnek az nem tetszhetett, hogy nem volt hajlandó hazudni a NOB-nak.



„Mindig is pontosan tisztában voltam a NOB-bal kapcsolatos szándékkal és cselekedetekkel. Talán azt akarták, hogy írjak valami mást?”



Papandrea szerint a szövetség vezetői megakasztották a megreformálásra tett kísérletét, nem engedélyezték a független szakemberek kinevezését és hazudtak a valódi szándékukról. Az amerikai nő azt állítja, többször elhangzott, hogy csak azt kell mondani, hogy reformot akarnak, de valójában nem kell ezt tenniük.



"Mindig akadályokba ütköztem, és akkor azt mondják, hogy nem léptem előre a reformok terén!”



„Megtehettük volna a reformot, de hiába próbáltam vezetni őket, nem akartak követni. Teljes és átfogó reformot akartam, egy független integritási bizottságot, ami a teljes működést átnézte volna. Ezek nem voltak ínyükre, és nem voltak tolerálhatók számukra.”



"Te megalkotod a saját utad, ami vagy sikerrel jár, vagy nem. Őszintén remélem, hogy sikerrel jár, mert ha nem, azért a világ összes súlyemelője fog megfizetni.”



Papandrea-t januárban nevezték ki megbízott elnöknek, miután egy német dokumentumfilm beszámolt a szervezetben működő súlyos korrupcióról. Ő felügyelte Aján Tamás távozását. Ezen kívül rámutatott arra, hogy a szövetség kasszájából jelentős összeg hiányzik, valamint az eltusolt doppingügyeket is felszínre hozta.



A Nemzeti Olimpiai Bizottság többször is felhívta az IWF figyelmét arra, hogy muszáj reformot végezniük. Hangsúlyozta, hogy bár született néhány figyelemre méltó eredmény, mint például a doppingügyek felgöngyölítése, de az újítások túl lassú ütemben haladtak. Thomas Bach a múlt héten bírálta a nemzetközi szövetséget azért, mert vonakodott a független tanács létrehozásától, és attól, hogy a sportolók is beleszólhassanak a sportág ügyeibe.



Sarah Davies, az IWF Sportolói Bizottságának elnöke nemrég közzétett egy videót a közösségi médiában, amelyben azt állította: "Az IWF korrupt", és azt is elárulta, hogy Bach kifejezte aggodalmát az üggyel kapcsolatban.







A NOB támogatta Papandrea erőfeszítéseit, és kijelentette, hogy a Nemzetközi Súlyemelő Szövetségben lévők magatartása veszélybe sodorhatja a sportágat, és még az is megtörténhet, hogy a súlyemelés nem szerepel majd a 2024-es párizsi olimpia programjában.



A NOB továbbá bírálta az igazgatóságot az új elnök kinevezésért is, mivel Intarat Yodbangtoey olyan országból származik, amelynek súlyemelőit a tömeges doppingolások miatt eltiltották a 2020-as tokiói olimpiáról.



Az IWF szinte indoklás nélkül váltotta le Papanderát a pozíciójáról, és egy közleményben jelentette be az új vezetőjét. A nemzetközi szövetség írásában azt is taglalta, továbbra is elkötelezett a modernizáció mellett. Közleményükben azt is kifejtették, az igazgatóság hálás Papandrea eddigi munkájáért, és alelnökként továbbra is számít a támogatására.



A leváltott elnök elvállalta ugyan az új pozíciót, de szerinte a jelenlegi rendszerben így nem tud majd sokat tenni a valódi reformokért.



"Megválasztottak alelnöknek és eleget teszek a kötelességemnek, de nem hiszem, hogy szívesen fogadnák majd a véleményem” - mondta Papandrea.



"Nem nagyon bízom abban, hogy megfelelő módon tudok majd fellépni a doppingvétségek ügyében, amikor a vezető egy olyan országból származik, ahol a doppingolásnak szinte tradíciója van.”



"Nem mondok le a pozícióról, de nincs sok értelme. Úgy gondolom, hiába szavazok majd, ha a szavazatom úgyis semmissé válik. Nem hiszem, hogy a szervezetre olyan hatást tudok majd gyakorolni, amit akkor érhettem volna el, ha a reformok vezetésért felelek. A sportág érdekében remélem, hogy tévedek. Én mindent megpróbálok majd megtenni a változásért.”



Papandrea csalódottságát fejezte ki, amiért nem sikerült létrehozni a független Integritási Bizottságot.



"Június 21-én megszavazhattuk volna az Integritási Bizottság létrehozását, és akkor elindulhattunk volna az úton, de Nicu Vlad megakadályozta ezt. Elvileg egyetértettek az Integritási Bizottság megalkotásával, de a valóságban nem. Nem tettek semmilyen valós lépést azért, hogy létrejöhessen" - tette hozzá a most leváltott elnök.



Nicu Vlad egyébként egyike annak a hét igazgatósági tagnak, akiknek az országát eltiltották a következő olimpiáról, vagy csökkentették a kvótáit, a sorozatban elkövetett doppingvétségeik miatt.

Forrás: insidethegames.biz