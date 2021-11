A Nemzetközi Öttusa Szövetség (UIPM) közgyűlése helyben hagyta a végrehajtó bizottság korábbi döntését, mely szerint a lovas szám nélküli lebonyolításról szóló javaslatot nyújtanak be a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak (NOB) a 2028-as Los Angeles-i játékokra vonatkozóan.

Az online kongresszuson 92-en szavazhattak, hárman tartózkodtak, 81 voks volt érvényes, a lovaglás cseréjére vonatkozó kérdésre pedig 66 támogató és 15 ellenszavazat érkezett. A tagok egyúttal arról is határoztak, hogy a cseréről, az új számról a végleges döntés - az összes érintettel történő egyeztetés után - egy év múlva, a 2022-es kongresszuson születik meg.



A tagság ismét - immár nyolcadszor - megválasztotta elnöknek a 75 esztendős német Klaus Schormannt, aki újabb mandátuma lejártakor 32 éve lesz hivatalban.

Ennél a körnél 84 szavazat volt érvényes, a pozícióért egyedül indult jelenlegi elnök 72 támogató voksot kapott 12 nemmel szemben. Alelnöknek választották a spanyol Juan Antonio Samaranchot, a francia Joël Bouzou-t, az egyiptomi Sarif el-Elaint, az orosz Vjacseszlav Aminovot és a mexikói Juan Manzót. Újként el-Elain került be, vagyis alig változott a szűkebb vezetőség összetétele.



A végrehajtó bizottság sportszakmai helyéért jelentkezett Gallai István, a magyar szövetség (MÖSZ) főtitkára, de végül alulmaradt az olimpiai és világbajnok lengyel Janusz Peciakkal szemben, aki eddig is ezt a posztot töltötte be.

Ugyanakkor a technikai bizottságba Kulcsár Ágnes elsőként és a legmagasabb szavazati aránnyal került be ismét, míg tiszteletbeli auditori pozícióban - gyakorlatilag felügyelőbizottsági feladatokat ellátva - tevékenykedhet a világbajnok Simóka Bea.



Gallai István az MTI-nek elmondta, hogy alig változott a UIPM vezetőségének összetétele, és úgy látszik, hogy a végrehajtó bizottsági tagok választásánál nem számított, hogy Magyarország hányszor segített versenyrendezéssel, akár csak a koronavírus-járvány idején, de ugyanígy nem sikerült pozícióhoz jutniuk a bolgároknak, akik idén a nehéz Covid-időszakban például egymás után két világkupát rendeztek. Ugyanakkor brit a jelölt bejutott a testületbe, noha a szigetországiak is vehemensen támadták a lovaglás lecserélését.



A UIPM végrehajtó bizottsága november 4-én hozta nyilvánosságra azt a döntését, hogy a párizsi olimpia után a lovaglás már nem lesz része a sportágnak. Ezt követően nemzetközi tiltakozás indult, több mint 650 öttusázó lemondásra szólította fel a nemzetközi szövetség vezetőit. Itthon a sportág egykori és jelenlegi hazai kiválóságai, olimpiai és világbajnokai nyílt levélben kérték a magyar szövetséget, hogy utasítsa el a UIPM vezetősége által meghozott "abszurd döntést". Ezt követően ugyancsak itthon korábbi és jelenleg is aktív versenyzők, edzők, versenybírók, színészek, más sportágak képviselői kiálltak a lovas szám mellett, és kiáltványt fogalmaztak meg Thomas Bach NOB-elnöknek címezve. Ebben jelezték, hogy a döntést a nyilvánosság kizárásával, az öttusázótársadalom véleményének megkérdezése nélkül hozta meg a vezetőség, amely arra hivatkozott, hogy a NOB ragaszkodott ehhez a változtatáshoz annak fejében, hogy a sportág továbbra is az olimpia programján szerepelhessen. Egyúttal arra kérték Bachot, hogy hatáskörénél fogva lépjen fel a döntés ellen, "amely nyilvánvalóan káros és ártalmas nemcsak az öttusasportra, hanem az olimpiai játékok presztízsére nézve is".



Később a magyar szövetség - miután tájékoztatta a tagszervezeteit, továbbá a sportvezetőket és a versenyzőket a kialakult helyzetről, a végrehajtó bizottság döntéséhez vezető okokról - nyilatkozatot adott ki. Ebben többek között kérte, hogy a UIPM vizsgálja meg újra annak lehetőségét, hogy a lovaglás a 2024-es olimpia után, 2028-ban is szerepeljen az öttusaprogramban.



E hét csütörtökén az összes brit és magyar, még élő olimpiai érmes öttusázó, valamint 11 másik országból további ötkarikás érmesek - összesen negyvenhatan - fordultak levélben a NOB elnökéhez, hogy járjon közbe az öttusalovaglás megmentéséért.



A UIPM végrehajtó bizottságának már most szerdáig el kellett küldenie a javaslatát a NOB-nak - november 24-e volt a határidő -, melynek programbizottsága december 1-jén ül össze, majd 7-9-én a végrehajtó testület foglalkozik a 2028-as ötkarikás műsorral. A tagságnak a pekingi téli olimpia idején lesz lehetősége jóváhagyni az előterjesztést.



A lövészetből, úszásból, vívásból, futásból és lovaglásból álló öttusa 1912 óta szerepel az ötkarikás játékok programjában. A lebonyolítási rend sokszor változott az évek folyamán - egyre rövidebb lett a program, a lövészetet és a futást jelenleg kombinálva rendezik, a legújabb verzió szerint pedig kieséses rendszerben, kilencven perces blokkokban zajlanak majd a versenyek -, de a sportágak sosem cserélődtek.

